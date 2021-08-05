В Греции лесной пожар приблизился к объектам Древней Олимпии

Лесной пожар на горе недалеко от Древней Олимпии, 4 августа 2021 года. Фото: STR / Eurokinissi / AFP

В Греции более 160 человек тушат лесной пожар, фронт которого находится на подступах к Археологическому музею Древней Олимпии, Международной олимпийской академии, а также к археологической площадке святилища Древней Греции на полуострове Пелопоннес.

Такую информацию в четверг распространил телеканал Open, пишет ТАСС. Отмечается, что на холмах вокруг объектов Древней Олимпии специалисты создали противопожарные полосы, водой поливают прилегающие к археологической площадке территории.

По данным СМИ, несмотря на титанические усилия пожарных, фронт огня приближается к Археологическому музею и другим объектам Древней Олимпии. Пламя бушует всего в нескольких сотнях метров.

Жители ближайшие населенных пунктов эвакуированы, вывезены и туристы из местных гостиниц. В четверг утром к тушению пожара присоединится авиация.