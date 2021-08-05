В Яндексе появились короткие видео из Дзена. На них можно заработать

В мобильном приложении Яндекса появилась лента коротких видео от блогеров Дзена. В новый раздел "Ролики" попадают ролики длиной до минуты, снятые в вертикальном формате с соотношением сторон 9:16.

Как уточнили в компании, видео будут рекомендоваться и в основной ленте Дзена. Однако любители коротких роликов теперь смогут быстрее найти их в ленте.

На новшестве можно заработать. На программу мотивации для блогеров компания выделила 50 миллионов рублей. Первые сто авторов роликов уже заработали в июле 7 миллионов рублей. Принять участие в этой программе может любой автор Дзена - нужно лишь подать заявку по ссылке.

Монетизация ролика начнется, когда он наберет минимум 10 тысяч просмотров. Максимальная сумма вознаграждения за одно видео - 15 тысяч рублей, а самое большое число просмотров одного ролика, которое может быть оплачено - 500 тысяч.

В ближайшее время новый раздел будет доступен для всех пользователей мобильных устройств.