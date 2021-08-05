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Рубрика: В мире

В Литве введут "паспорта возможностей"

Текст: Надежда Ермолаева

Правительство Литвы обнародовало проект постановления о так называемых "паспортах возможностей". Предполагается, что данный документ сыграет решающую роль в стимулировании вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает прибалтийский информационный портал "Делфи".

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Паспорт возможностей смогут получить лица привитые от COVID-19, имеющие антитела или сдавшие ПЦР-тест. Без такого паспорта гражданам будет запрещено посещать магазины, торговые центры, культурные и спортивные мероприятия, кафе, бары, салоны красоты, фестивали, рынки и даже получать медицинские услуги.

Кроме того, лица ряда профессий будут отстранены от работы, если у них нет прививки.

Весь список ограничений и новых правил вступит в силу 13 сентября. Власти надеются, что до этого времени все желающие успеют сделать себе обе прививки.

Кроме того, в Литве с 10 августа лица, имеющие паспорт возможностей, смогут ходить без масок.

В мире Европа Литва Пандемия коронавируса COVID-19

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