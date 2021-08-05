В МИД назвали фантазиями заявления о причастности РФ к "гаванскому синдрому"

Любые заявления о причастности Москвы к "гаванскому синдрому" у американских дипломатов в Вене являются проявлением "нездоровой фантазии". Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов, комментируя публикации в западных СМИ.

"Любовь западной бульварной прессы к конспирологии неискоренима, но советовали бы качественным медиа избегать этого зыбкого поля. Иначе в следующий раз русских придется обвинять в солнечных затмениях или снегопадах", - отметил дипломат. По его словам, "пределов таким нездоровым фантазиям нет". Бикантов выразил уверенность, что еще не раз придется давать отпор вашингтонским пропагандистам.

"Запускать антироссийские спекуляции, ссылаясь на недомогание, безнравственно и низко. Выдумки про какие-то психлучи - это за гранью здравого смысла", - добавил дипломат.

Он также обратил внимание на надуманность российской киберугрозы для США. "Отмечен очередной вброс надуманных обвинений в адрес России в совершении хакерских атак. Это результат так называемого расследования калифорнийской компании RiskIQ", - рассказал Бикантов. Как обратил внимание представитель МИД РФ, американские журналисты продолжают по инерции играть в антироссийскую риторику в пику руководства своего собственного государства.

Что касается диалога с США по кибербезопасности, то он соответствует интересам обеих сторон, добавил дипломат.