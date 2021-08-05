Новости

Путин поручил разработать систему мониторинга вечной мерзлоты 16:39
Жена госпитализированного с COVID Стеклова рассказала о кашле с кровью 16:39
В Минэкомразвития заявили о замедлении роста экономики 16:30
Суд вынес обвинительный приговор по делу Майкла Калви 16:29
В МИД РФ заявили о заблаговременном приглашении наблюдателей ОБСЕ на выборы 16:24
Минздрав зарегистрировал новую вакцину от четырех штаммов гриппа 16:22
В МИД назвали фантазиями заявления о причастности РФ к "гаванскому синдрому" 16:17
Стали известны характеристики VR-шлема для PlayStation 5 16:15
Мурашко перечислил регионы с самой сложной обстановкой из-за COVID-19 16:14
Названы регионы-лидеры по темпам вакцинации от COVID-19 16:08
Стали известны причины покушения отца на сына в Москве 15:57
В Кузбассе ученые разработали систему предупреждения взрывов на шахтах 15:55
Россия вышла на второе место по экспорту нефти и нефтепродуктов в США 15:54
Навигатор для точного приземления парашютистов разработали в России 15:52
Ученые нашли причину смертельно опасного осложнения коронавируса 15:50
Фильм "Последний наемник", сделанный с участием России, покоряет Netflix 15:48
Пожар в мордовском заповеднике охватил 450 гектаров 15:42
Жителя Перми оштрафовали за фото нациста в "Бессмертном полку" 15:39
Появились изображения опытного экземпляра "Охотника" 15:37
Июль в Москве стал одним из самых теплых в истории 15:35
Путин посетит Челябинскую область и Башкирию 15:26
Армани назвал стиль одежды Меркель интересным 15:22
Роспотребнадзор отменил ношение противочумных костюмов в "красной зоне" 15:20
Китайцев удивили популярные русские закуски 15:10
В Минэкономразвития рассказали о планах по промышленной кооперации в ЕАЭС 15:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Альберт Батыргазиев: К золоту Олимпиады я шел пять лет
Альберт Батыргазиев: К золоту Олимпиады я шел пять лет
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
05.08.2021 16:17
Рубрика: Власть

В МИД назвали фантазиями заявления о причастности РФ к "гаванскому синдрому"

Текст: Юрий Когалов

Любые заявления о причастности Москвы к "гаванскому синдрому" у американских дипломатов в Вене являются проявлением "нездоровой фантазии". Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов, комментируя публикации в западных СМИ.

МИД РФ: Черное море из-за НАТО становится опасной зоной противостояния

"Любовь западной бульварной прессы к конспирологии неискоренима, но советовали бы качественным медиа избегать этого зыбкого поля. Иначе в следующий раз русских придется обвинять в солнечных затмениях или снегопадах", - отметил дипломат. По его словам, "пределов таким нездоровым фантазиям нет". Бикантов выразил уверенность, что еще не раз придется давать отпор вашингтонским пропагандистам.

"Запускать антироссийские спекуляции, ссылаясь на недомогание, безнравственно и низко. Выдумки про какие-то психлучи - это за гранью здравого смысла", - добавил дипломат.

Он также обратил внимание на надуманность российской киберугрозы для США. "Отмечен очередной вброс надуманных обвинений в адрес России в совершении хакерских атак. Это результат так называемого расследования калифорнийской компании RiskIQ", - рассказал Бикантов. Как обратил внимание представитель МИД РФ, американские журналисты продолжают по инерции играть в антироссийскую риторику в пику руководства своего собственного государства.

Что касается диалога с США по кибербезопасности, то он соответствует интересам обеих сторон, добавил дипломат.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США

Главное сегодня

Минздрав зарегистрировал новую вакцину от четырех штаммов гриппа
Пушков ответил на требование к России отозвать признание Абхазии и Южной Осетии
Роспотребнадзор отменил ношение противочумных костюмов в "красной зоне"
В Томске оправдали первого фигуранта дела по статье о "ворах в законе"
Суд вынес обвинительный приговор по делу Майкла Калви
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Россия создаст гиперзвуковую ракету большой дальности для авиации