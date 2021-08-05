В МИД РФ указали на ошибочную оценку Байденом экономики России

Заявление президента США Джо Байдена о том, что экономика России опирается только на ядерное оружие и нефть, основано на ошибочном посыле, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.

Ранее Байден напомнил о саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть.

Бикантов полагает, что объективная реальность свидетельствует об обратном, но в США не хотят этого замечать. "Комфортная для Америки гегемония уходит в прошлое на фоне укрепления геополитических позиций России и Китая", - отметил он на брифинге.

По словам дипломата, агрессивная русофобская риторика, характерная для американского политического класса независимо от партийной принадлежности отравляет и без того наэлектризованную атмосферу в двусторонних отношениях, играя против позитивных в целом итогов женевской встречи в верхах.

В Женеве 16 июня состоялась первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, а 28 июля прошли двусторонние консультации по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для продолжения консультаций.