В МИД РФ заявили о заблаговременном приглашении наблюдателей ОБСЕ на выборы

Приглашение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ для участия в наблюдении за выборами в Госдуму были направлены заблаговременно, заявили в МИД РФ. Ранее в ОБСЕ заявили, что представители от организации, в том числе по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека, не будут следить за голосованием, поскольку российская сторона ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации​​​.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов выразил сожаление об отказе БДИПЧ ОБСЕ направить наблюдателей на думские выборы. "Откровенно разочаровывает де-факто пренебрежительное отношение бюро к нашим усилиям по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции", - сказал он во время брифинга.

По словам дипломата, решение об ограничении числа наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации не дискриминирует БДИПЧ, организации была предоставлена возможность направить самую большую по численности наблюдательную миссию.

Бикантов также отметил, что фактически ОБСЕ самоустранилось от наблюдения на предстоящих выборах в Госдуму. В этой связи дальнейшие оценки организации относительно сентябрьских выборов вряд ли будут заслуживать внимания.

Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.