Новости

Сидорова: Хочется плакать, потому что до золота не хватило совсем чуть-чуть 16:40
Путин поручил разработать систему мониторинга вечной мерзлоты 16:39
Жена госпитализированного с COVID Стеклова рассказала о кашле с кровью 16:39
В Минэкомразвития заявили о замедлении роста экономики 16:30
Суд вынес обвинительный приговор по делу Майкла Калви 16:29
В Сочи появились такси, свободные от COVID-19 16:25
В МИД РФ заявили о заблаговременном приглашении наблюдателей ОБСЕ на выборы 16:24
Минздрав зарегистрировал новую вакцину от четырех штаммов гриппа 16:22
В МИД назвали фантазиями заявления о причастности РФ к "гаванскому синдрому" 16:17
Стали известны характеристики VR-шлема для PlayStation 5 16:15
Мурашко перечислил регионы с самой сложной обстановкой из-за COVID-19 16:14
Названы регионы-лидеры по темпам вакцинации от COVID-19 16:08
Стали известны причины покушения отца на сына в Москве 15:57
В Кузбассе ученые разработали систему предупреждения взрывов на шахтах 15:55
Россия вышла на второе место по экспорту нефти и нефтепродуктов в США 15:54
Навигатор для точного приземления парашютистов разработали в России 15:52
Ученые нашли причину смертельно опасного осложнения коронавируса 15:50
Фильм "Последний наемник", сделанный с участием России, покоряет Netflix 15:48
Пожар в мордовском заповеднике охватил 450 гектаров 15:42
Жителя Перми оштрафовали за фото нациста в "Бессмертном полку" 15:39
Появились изображения опытного экземпляра "Охотника" 15:37
Июль в Москве стал одним из самых теплых в истории 15:35
Путин посетит Челябинскую область и Башкирию 15:26
Армани назвал стиль одежды Меркель интересным 15:22
Роспотребнадзор отменил ношение противочумных костюмов в "красной зоне" 15:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Альберт Батыргазиев: К золоту Олимпиады я шел пять лет
Альберт Батыргазиев: К золоту Олимпиады я шел пять лет
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
05.08.2021 16:24
Рубрика: Власть

В МИД РФ заявили о заблаговременном приглашении наблюдателей ОБСЕ на выборы

Текст: Александр Саможнев

Приглашение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ для участия в наблюдении за выборами в Госдуму были направлены заблаговременно, заявили в МИД РФ. Ранее в ОБСЕ заявили, что представители от организации, в том числе по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека, не будут следить за голосованием, поскольку российская сторона ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации​​​.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Памфилова: Решение БДИПЧ ОБСЕ не повлияет на легитимность выборов

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов выразил сожаление об отказе БДИПЧ ОБСЕ направить наблюдателей на думские выборы. "Откровенно разочаровывает де-факто пренебрежительное отношение бюро к нашим усилиям по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции", - сказал он во время брифинга.

По словам дипломата, решение об ограничении числа наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации не дискриминирует БДИПЧ, организации была предоставлена возможность направить самую большую по численности наблюдательную миссию.

Бикантов также отметил, что фактически ОБСЕ самоустранилось от наблюдения на предстоящих выборах в Госдуму. В этой связи дальнейшие оценки организации относительно сентябрьских выборов вряд ли будут заслуживать внимания.

Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

Власть Позиция Правительство МИД Международные организации ОБСЕ Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Минздрав зарегистрировал новую вакцину от четырех штаммов гриппа
Пушков ответил на требование к России отозвать признание Абхазии и Южной Осетии
Роспотребнадзор отменил ношение противочумных костюмов в "красной зоне"
В Томске оправдали первого фигуранта дела по статье о "ворах в законе"
Суд вынес обвинительный приговор по делу Майкла Калви
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Россия создаст гиперзвуковую ракету большой дальности для авиации