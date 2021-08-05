В Минэкомразвития заявили о замедлении роста экономики

Темпы восстановительного роста российской экономики замедляются. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Сейчас в Минэкономразвития прогнозируют, что российская экономика в 2021 году вырастет на 3,8%. Это достаточно консервативный прогноз, признал Решетников.

"Мы видим признаки сейчас замедления того восстановительного роста, который был. Данные, очищенные от сезонности, об этом говорят", - сказал министр. По его словам, текущий прогноз министерства по российскому ВВП будет уточнен и в начале осени представлен на бюджетной комиссии правительства.

Решетников уточнил, что замедление восстановительного роста экономики может быть связано с неполным восстановлением добычи нефти, авиаперевозок, сферы услуг и общепита, а также с открытием зарубежного туризма.

По данным Росстата, в 2020 году из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса и введенных из-за нее ограничений, российская экономика просела на 3,1%. После восстановительного роста 2021 года, как ожидают на данный момент в Минэкономразвития, в 2022 году ВВП увеличится на 3,2%, в 2023 году - на 3%. При этом в Банке России ожидают, что в 2021 году российская экономика вырастет на 4-4,5%. В 2022-2023 годах ВВП, по прогнозу ЦБ, будет расти на 2-3% ежегодно.