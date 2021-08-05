В Минэкономразвития рассказали о планах по промышленной кооперации в ЕАЭС

Минэкономразвития направило в правительство предложения по расширению механизмов промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического союза, которые были подготовлены по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.

Как рассказали "Российской газете" в Минэкономразвития, параллельно в рамках ЕАЭС идет работа по развитию механизмов кооперационных связей, условий для импортозамещения, локализации производств и ускорению промышленной интеграции.

Разработана Карта индустриализации Союза, содержащая 554 технологических направления, по которым у стран есть импортозамещающий потенциал, и по 50 группам товаров, которые являются лидерами по импорту в государства ЕАЭС. Кроме того, Карта включает 182 крупных инвестиционных проекта.

Сейчас формируется перечень предприятий, которые готовы участвовать в реализации совместных проектах в авиастроении для выявления потенциально возможных новых кооперационных цепочек.

Кроме того, в План мероприятий по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года вошли мероприятия, которые помогут сформировать условия для производственной кооперации. Например, по снижению трансграничных барьеров, реализации кооперационных проектов с интеграционной составляющей.

Как добавили в Минэкономразвития, важным инструментом развития промышленной кооперации являются межгосударственные программы, в том числе и разрабатываемые сейчас проекты по повышению эффективности и надежности работы объектов промышленности и распределенной энергетики и по суперкомпьютерам. Уже сейчас в ЕАЭС реализуется межгосударственная программа в сфере дистанционного зондирования Земли.