В Минэкономразвития рассказали о планах по промышленной кооперации в ЕАЭС

Новости

Сидорова: Хочется плакать, потому что до золота не хватило совсем чуть-чуть 16:40
Путин поручил разработать систему мониторинга вечной мерзлоты 16:39
Жена госпитализированного с COVID Стеклова рассказала о кашле с кровью 16:39
В Минэкомразвития заявили о замедлении роста экономики 16:30
Суд вынес обвинительный приговор по делу Майкла Калви 16:29
В Сочи появились такси, свободные от COVID-19 16:25
В МИД РФ заявили о заблаговременном приглашении наблюдателей ОБСЕ на выборы 16:24
Минздрав зарегистрировал новую вакцину от четырех штаммов гриппа 16:22
В МИД назвали фантазиями заявления о причастности РФ к "гаванскому синдрому" 16:17
Стали известны характеристики VR-шлема для PlayStation 5 16:15
Мурашко перечислил регионы с самой сложной обстановкой из-за COVID-19 16:14
Названы регионы-лидеры по темпам вакцинации от COVID-19 16:08
Стали известны причины покушения отца на сына в Москве 15:57
В Кузбассе ученые разработали систему предупреждения взрывов на шахтах 15:55
Россия вышла на второе место по экспорту нефти и нефтепродуктов в США 15:54
Навигатор для точного приземления парашютистов разработали в России 15:52
Ученые нашли причину смертельно опасного осложнения коронавируса 15:50
Фильм "Последний наемник", сделанный с участием России, покоряет Netflix 15:48
Пожар в мордовском заповеднике охватил 450 гектаров 15:42
Жителя Перми оштрафовали за фото нациста в "Бессмертном полку" 15:39
Появились изображения опытного экземпляра "Охотника" 15:37
Июль в Москве стал одним из самых теплых в истории 15:35
Путин посетит Челябинскую область и Башкирию 15:26
Армани назвал стиль одежды Меркель интересным 15:22
Роспотребнадзор отменил ношение противочумных костюмов в "красной зоне" 15:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Альберт Батыргазиев: К золоту Олимпиады я шел пять лет
Альберт Батыргазиев: К золоту Олимпиады я шел пять лет
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
05.08.2021 15:07
Рубрика: Экономика

В Минэкономразвития рассказали о планах по промышленной кооперации в ЕАЭС

Текст: Евгения Думанская

Минэкономразвития направило в правительство предложения по расширению механизмов промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического союза, которые были подготовлены по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.

В России зафиксирован рост промышленного производства

Как рассказали "Российской газете" в Минэкономразвития, параллельно в рамках ЕАЭС идет работа по развитию механизмов кооперационных связей, условий для импортозамещения, локализации производств и ускорению промышленной интеграции.

Разработана Карта индустриализации Союза, содержащая 554 технологических направления, по которым у стран есть импортозамещающий потенциал, и по 50 группам товаров, которые являются лидерами по импорту в государства ЕАЭС. Кроме того, Карта включает 182 крупных инвестиционных проекта.

Сейчас формируется перечень предприятий, которые готовы участвовать в реализации совместных проектах в авиастроении для выявления потенциально возможных новых кооперационных цепочек.

Кроме того, в План мероприятий по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года вошли мероприятия, которые помогут сформировать условия для производственной кооперации. Например, по снижению трансграничных барьеров, реализации кооперационных проектов с интеграционной составляющей.

Как добавили в Минэкономразвития, важным инструментом развития промышленной кооперации являются межгосударственные программы, в том числе и разрабатываемые сейчас проекты по повышению эффективности и надежности работы объектов промышленности и распределенной энергетики и по суперкомпьютерам. Уже сейчас в ЕАЭС реализуется межгосударственная программа в сфере дистанционного зондирования Земли.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минэкономразвития Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

Главное сегодня

Минздрав зарегистрировал новую вакцину от четырех штаммов гриппа
Пушков ответил на требование к России отозвать признание Абхазии и Южной Осетии
Роспотребнадзор отменил ношение противочумных костюмов в "красной зоне"
В Томске оправдали первого фигуранта дела по статье о "ворах в законе"
Суд вынес обвинительный приговор по делу Майкла Калви
Как снизить затраты на отопление загородного дома
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp