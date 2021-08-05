В ООН не стали комментировать призыв ВОЗ к мораторию на ревакцинацию

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что пока не будет комментировать призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к временному мораторию на ревакцинацию от коронавируса.

Он отметил лишь, что "ВОЗ играет ведущую роль в медицинских вопросах, и мы, конечно, полностью поддерживаем их работу", пишет ТАСС.

Напомним, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал отказаться от бустерных прививок по крайней мере до конца сентября. По его словам, приостановка ревакцинации позволит распределить препараты в пользу бедных стран и вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш неоднократно обращал внимание на вакцинное неравенство в мире. Он призывал к проведению глобальной кампании по вакцинации.