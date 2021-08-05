В ПФР рассказали, как у работающего пенсионера может увеличиться пенсия

Если работающий пенсионер решил прекратить работу, пенсия ему начнет приходить в повышенном размере с учетом индексации. Если же через какое-то время он снова возобновит трудовую деятельность - размер пенсии уже не уменьшится.

При этом, как отметили специалисты отделения Пенсионного фонда РФ, во время работы пенсионеры получают страховую пенсию без учета проводимых индексаций. Когда же пенсионер прекращает трудовую деятельность, размер его пенсии автоматически увеличивается на все пропущенные индексации.

Например, если пенсионер в феврале решает уйти с работы, то пенсия с учетом пропущенных индексаций будет получена им в июне. Вместе с пенсией будут начислены и недополученные им средства за предыдущие три месяца - март, апрель, май. "Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет. Пенсия будет выплачиваться в том объеме, который был рассчитан на день, предшествующий дню возобновления работы", - рассказали в ПФР.

Там также напомнили, что возобновление индексации пенсии после увольнения, как и ее приостановление, происходит в беззаявительном порядке. ПФР достаточно сведений, поступающих от работодателей. Если пенсионер является индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом и т. п., то ПФР о прекращении его предпринимательской деятельности информирует Федеральная налоговая служба.

А вот если вместе с пенсией гражданин получает федеральную социальную доплату, то тогда необходимо заблаговременно уведомить специалистов ведомства о начале трудовой деятельности. Работающие пенсионеры не получают соцдоплату. Если ее начислят, то может возникнуть риск переплаты. Деньги придется возвращать в ПФР.