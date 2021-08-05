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05.08.2021 17:41
Рубрика: Власть

В Россию из Германии экстрадировали проворовавшегося бывшего чиновника

Текст: Михаил Фалалеев

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об экстрадиции в Россию из Германии бывшего сотрудника администрации Чеховского района Московской области Игоря Грыжанова. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

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В период с 2004 по 2016 год он вместе с другими должностными лицами участвовал в оформлении незаконных сделок, связанных с земельными участками. Ущерб составил более 560 миллионов рублей.

В июне 2017 года в отношении фигурантов сотрудниками ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Игорь Грыжанов скрылся от следствия и в феврале 2019 года на основании запроса ГУ МВД России по Московской области был объявлен в международный розыск. Он задержан на территории Германии и сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД и ФСИН России экстрадирован в нашу страну.

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