В Россию из Германии экстрадировали проворовавшегося бывшего чиновника

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об экстрадиции в Россию из Германии бывшего сотрудника администрации Чеховского района Московской области Игоря Грыжанова. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

В период с 2004 по 2016 год он вместе с другими должностными лицами участвовал в оформлении незаконных сделок, связанных с земельными участками. Ущерб составил более 560 миллионов рублей.

В июне 2017 года в отношении фигурантов сотрудниками ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Игорь Грыжанов скрылся от следствия и в феврале 2019 года на основании запроса ГУ МВД России по Московской области был объявлен в международный розыск. Он задержан на территории Германии и сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД и ФСИН России экстрадирован в нашу страну.