В Сети появилось видео избиения актера Рыжикова курьером

Несмотря на изначальный отказ избитого в Москве российского актера Ивана Рыжикова комментировать характер нанесенных ему травм, подробности инцидента стали известны - в Сети опубликовано видео потасовки.

И из него следует, что 46-летнего артиста больших и малых экранов побил курьер, доставляющий пиццу. При этом видно, что тактильный конфликт начал Рыжиков, а доставщик оказался не просто не из робкого десятка, но еще и компетентно дал силовой отпор.

Как отмечает MK.RU, по версии артиста, он притормозил у подъезда, чтобы высадить из машины знакомую, и это "не понравилось курьеру на малолитражке, который ехал навстречу".

Началась словесная перепалка, в ходе которой курьер, как уточнил Рыжиков, "плохо говорящий по-русски", "почему-то решил, что он (Рыжиков) оскорбил его семью".

Избиение актера курьером прекратилось лишь после того, как дерущихся разнял прохожий.

Рыжиков намерен написать на обидчика заявление в полицию.

Иван Рыжиков родился в 1974-м в Сургуте. На экране - с начала 1992-х: "Страна глухих", "Мама не горюй 2", "Интерны", "Мент в законе", "Кровинушка", другие.