В Тегеране прошла инаугурация президента

В Тегеране привели к присяге нового президента Исламской Республики Иран (ИРИ) Сейида Эбрахима Раиси, который сменил на этом посту Хасана Роухани.

Церемония прошла в здании парламента Ирана в Тегеране, где Раиси принес присягу в присутствии членов Совета стражей Конституции - надпарламентского органа, следящего за соответствием законодательства основному закону. Перед присягой прозвучал гимн Ирана и был прочтен отрывок из Корана, а затем с напутственной речью выступил глава судебной власти Голям Хосейн Мохсени-Эджеи.

До избрания президентом пост главы судебной власти занимал сам Раиси. После инаугурации новый президент в течение двух недель должен представить список членов правительства для утверждения парламентом. Насколько известно, Раиси представил список прямо в день инаугурации. Также он заявил за два дня до вступления в должность, что будет стремиться к улучшению экономической ситуации в стране и к снятию санкций с Ирана.

На инаугурации присутствовали свыше 200 представителей других государств и международных организаций, среди них 10 глав государств, 20 спикеров парламентов, министры иностранных дел и другие официальные лица. Россию на церемонии представлял председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, который еще до инаугурации встретился с президентом Раиси и передал ему поздравления от президента России Владимира Путина. Также стороны обсудили отношения между двумя странами и межпарламентское сотрудничество.