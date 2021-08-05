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05.08.2021 19:42
Рубрика: Власть

ВЦИОМ: 51% россиян заявил о намерении голосовать на выборах в Госдуму

Текст: Татьяна Замахина
51 процент опрошенных ВЦИОМ россиян заявил о намерении принять участие в голосовании на предстоящих думских выборах.
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

В рамках всероссийского опроса граждане отвечали на вопрос: "Как вы думаете, вы примете участие в выборах депутатов Госдумы?"

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Более трети (36%) сообщили социологам о твердой уверенности, говорится в сообщении на сайте центра. Не намерены принимать участие 30% опрошенных, а 17% респондентов еще не определились..

Во ВЦИОМ также отметили, что показатели совпадают с данными аналогичного опроса, который проводился в июле 2016 года. Пять лет назад 50% респондентов декларировали свою уверенность в участии. 29% не были уверены, что примут участие в выборах, а 18% на момент опроса не определились.

Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, представляя результаты опроса на "круглом столе" на тему выборов в Госдуму, отметил, что прослеживается важное различие: если в июле 2016-го о своем участии в голосовании уверенно говорил 31% из тех, кто собирался на выборы, то в нынешнем июле - 36%. "Это говорит о том, что у россиян сформирован определенный интерес к выборам", - сделал вывод Мамонов.

В центре ожидают, что ближе к дате голосования в 2016 году показатель декларируемой явки увеличился. "В сентябре 2016 года уже 63% россиян декларировали уверенность в принятии участия в выборах, из них 44% были твердо уверены", - говорится в сообщении.

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"Мы можем предполагать, что показатель декларируемой явки будет расти в ближайшие полтора месяца. Это позволяет ожидать хорошей явки", - заявил Мамонов.

Самые популярные мотивы участия в выборах - гражданский долг (31%), традиция/привычка (20%) и желание, чтобы голос был учтен (16%).

В инициативном поквартирном всероссийском опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет, он проводился 8-11 июля. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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