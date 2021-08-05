Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника

Правило, которое знали все, о том, что единственное жилье должника неприкосновенно, похоже, перестало быть аксиомой. Такого решения через Конституционный суд добился кредитор, которому не вернули крупный долг. Но зато должник, зная это правило, купил себе очень дорогие и большие хоромы, на которые исполнительное производство не могло распространяться. И тогда Конституционный суд страны сказал: отнимать за долги дворец можно, предоставив должнику жилье поскромнее - в рамках социальной нормы.

А решение Верховного суда по такому же вопросу, но в другом споре, это то, что называется судебной практикой. Теперь российские суды начнут на деле применять разъяснение Конституционного суда.

В этом решении Верховного суда есть важный момент: более скромное жилье вместо шикарных хором должнику может приобрести не только сам кредитор, но и финансовый управляющий "за счет средств конкурсной массы". Верховный суд сформулировал это правило так: вопрос о целесообразности подобной замены квадратных метров для погашения долга до обращения в суд должен обсуждаться на собрании кредиторов. Верховный суд фактически впервые сформулировал порядок изъятия единственного жилья у должников.

Напомним, Конституционный суд снял иммунитет со статьи 446 Гражданского кодекса. Эта статья гарантировала должникам сохранение в собственности их единственного жилья. Исключение - жилье по невыплаченной ипотеке.

Приобрести новое жилье может не только кредитор, но и финансовый управляющий

Верховный суд изучал спор о единственном жилье. Это был дом обанкротившегося коммерсанта из Хабаровского края. Вот правила Верховного суда, которым должны следовать суды страны в аналогичных ситуациях.

Первое правило. В этой процедуре приобрести новое жилье может не только кредитор, но и финансовый управляющий. Тогда для обеспечения конституционного права должника и членов его семьи на жилище условия сделок купли-продажи должны быть сформулированы таким образом, чтобы право собственности должника на богатое жилье прекращалось не ранее возникновения права собственности на более скромное. А еще должна быть предусмотрена возможность прекращения торгов по продаже излишнего жилья, "если цена упала ниже той, при которой с учетом покупки замещающего жилья не произойдет эффективное пополнение конкурсной массы". Если же покупкой нового жилья для должника занимается кредитор, то он должен принимать на себя риски того, что выручка от дорогого жилья не покроет его затраты, например, из-за изменения спроса на рынке недвижимости.

Второе правило. Вопрос об ограничении имущественного иммунитета должен сначала выноситься на обсуждение собрания кредиторов. Его собирает финансовый управляющий. Высказываться на этом собрании могут все, включая должника. Только после этого суд может утвердить условия и порядок предоставления меньшего жилья.

И, наконец, третье правило. Если обязательства должника вытекают из его поручительства, то суд может установить, что жилье можно продать только при недостаточности имущества основного должника для расчетов с кредитором.

История конкретно этого судебного спора, который дошел до Верховного суда РФ, такова. Бизнесмен задолжал одному из крупных российских банков почти 35 миллионов рублей. Эта сумма была с него взыскана как с поручителя по кредиту некой местной фирмы, в которой коммерсанту принадлежат 50 процентов акций. Когда появилось дело о долге, бизнесмен попытался спасти от продажи свой участок в 21 сотку и дом площадью 366,4 кв. м. Про этот дом он заявил, что тот является его единственным жильем.

Местные суды двух инстанций бизнесмену в этом отказали. Они посчитали, что коммерсант "злоупотребляет правами и пытается искусственно наделить дом и участок имущественным иммунитетом".

Местные суды пришли к такому выводу после того, как заметили интересный момент. А именно - сам дом был построен еще в 2012 году, а вот право собственности на него бизнесмен оформил через два дня после решения суда. А спустя несколько месяцев он выписался из квартиры матери, где значился все эти годы, и зарегистрировался в большом доме как по месту жительства.

Две местные судебные инстанции посчитали такой ход злоупотреблением, а кассация - нет. И дом стал законным единственным жильем, которое нельзя трогать. С таким решением не согласились кредиторы, и спор дошел до Верховного суда РФ.

Вопрос о целесообразности замены жилья должен обсуждаться на собрании кредиторов

А там , изучив материалы дела, назвали выводы всех трех местных судебных инстанций преждевременными. По мнению Верховного суда, хабаровским судам надо было разобраться в причинах такого поведения должника. И определиться, были ли они обусловлены объективными обстоятельствами. Если же в действиях коммерсанта не обнаружатся признаки злоупотребления правом, то судам следует обязать финансового управляющего созвать и провести собрание кредиторов, на котором обсудить предоставление бизнесмену более скромного жилья. Еще Верховный суд уточнил, что на этом собрании необходимо выяснить стоимость большого дома, земельного участка и замещающего жилья. И только потом определиться, есть ли для кредиторов вообще смысл в продаже дома.

После разъяснения Верховный суд отменил все прежние решения и велел пересмотреть спор сначала.