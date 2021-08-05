Володин встретился с президентом Ирана перед его инаугурацией

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил в Иране отношения двух стран с президентом республики Сейедом Эбрахимом Раиси, которому предстоит инаугурация после избрания.

Как сообщили в пресс-службе ГД, спикер по поручению президента РФ Владимира Путина прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации.

На встрече Вячеслав Володин передал Сейеду Эбрахиму Раиси поздравления, а также теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от российского коллеги. Кроме того, они обсудили развитие двусторонних отношений РФ и Ирана, а также межпарламентского взаимодействия двух стран.

Председатель ГД отметил, что Россия придает большое значение развитию отношений с Ираном. Межпарламентские отношения двух стран эффективно развиваются в различных форматах. "Правильно сделать все для того, чтобы эта динамика сохранялась", - указал Вячеслав Володин.

Сейед Эбрахим Раиси в ответ передал слова благодарности Владимиру Путину.

Инаугурация избранного президента Ирана пройдет 5 августа в Тегеране. В церемонии планируется участие около 115 представителей из более чем 70 стран мира.