ВВС Израиля нанесли удары по целям на территории Ливана

Израильские истребители в четверг нанесли удары по районам на юге Ливана. Такую информацию распространило издание Jerusalem Post, ссылаясь на израильскую армию.

Атаке подверглись территории, "из которых днем были запущены ракеты, еще одна цель была атакована также в районе, откуда ракеты запускались в прошлом", - цитирует РИА Новости сообщение израильских военных.

Это уже четвертый этап ударов со стороны Израиля за сутки. Ранее артиллерия трижды атаковала цели на ливанской территории в ответ на обстрел своей приграничной полосы.

Отмечается, что в среду днем три ракеты были выпущены из Ливана по Израилю. Две из них упали на территории Израиля, одна не пересекла границу.