Росстат сообщил: во втором квартале 2021 года реальные располагаемые доходы граждан выросли на 3,5 процента. При том что реальная зарплата на протяжении последних полутора лет демонстрировала снижение. Единственным объяснением этому несоответствию эксперты считают ненаблюдаемые доходы. Их доля во втором квартале 2021 года выросла до 11,6 процента с 10 прошлогодних. К ненаблюдаемым доходам экономисты относят теневые поступления, а также доходы от инвестиций.

Не стоит полагать, что главный источник ненаблюдаемых доходов - неформальная занятость. Она как раз уменьшилась. По мнению гендиректора ВНИИ труда Дмитрия Платыгина, сокращение неформального сектора говорит об эффективности усилий по легализации занятости. "Неформальный сектор сжимался за счет повышения привлекательности государственных программ поддержки занятости,- говорит эксперт.- В 2020 году правительство серьезно увеличило пособие по безработице и упростило процедуру его получения. С 2021 года минтруд начал проводить программы переобучения безработных и выплачивать субсидии работодателям при их трудоустройстве".

Неформальная занятость сократилась еще и потому, что из-за пандемии в России упал спрос на теневые услуги. Как показал мониторинг, проведенный специалистами РАНХиГС в 2020 году, домохозяйства сократили расходы на неформальные услуги, в результате чего доля работающих неофициально на постоянной основе снизилась до 20,5 процента, а тех, кто получает от этого основной доход,- до 11,3. Так, 42 процента респондентов в течение всего года расплачивались за услуги без надлежащего оформления.

По данным Росстата, во втором квартале 2021 года реальные располагаемые доходы граждан выросли на 3,5 процента

Раньше таких расчетов было больше. По данным аналогичных опросов, в 2006 году к неформальной оплате прибегали 56 процентов респондентов, в 2013-м - 51,7, в 2016-м - 51,3 в 2019-м - 50. Заодно снижалась и активность потребления теневых услуг. На оплату наиболее распространенных неофициальных услуг или работ в 2020 году граждане потратили 4,1 трлн руб. (в 2013-м - 5 трлн). Потребители услуг теряют доходы и потому откладывают ремонт квартиры или наем домработницы до "лучших времен", переходят на самообслуживание, а то и просто боятся вступать в контакты с незнакомыми людьми. Например, по оценке экспертов, рынок сервисов бытовых и бизнес-услуг в 2019 году удвоился практически до 100 млрд руб., но по итогам 2020 года сократился как минимум на 40 процентов.

Исследователи из РАНХиГС отметили также снижение числа граждан, занятых в теневой экономике. В 2017 году доля работавших "в тени" составляла 44,8 процента, а к 2019 году она снизилась до 32,5. Согласно статистике, сейчас в этом секторе работают 25 млн человек. Как показало исследование, доля вовлеченности в "теневой" рынок уменьшилась из-за снижения общего количества людей, занятых на дополнительной работе.

Кроме того, выросло число граждан (с 7,1 процента в 2017 году до 12,7 в 2019-м), которые считают, что неофициальная экономическая деятельность в целом приносит больше пользы для общества: По мнению респондентов, повысить желание людей работать официально может снижение величины налоговых выплат (45,1 процента), страх наказания (31,5) и обеспечение равенства перед законом всех групп граждан (30).

В целом не стоит преувеличивать долю теневых поступлений в возрастании реальных доходов населения. Справедливей отметить роль, которую здесь сыграли поступления, полученные с помощью государства. В период пандемии их доля увеличилась. Например, доля оплаты труда в доходах за 2020 год выросла с 57,7 процента до 58,9, а та ее часть, что приходится на "ковидные" повышенные выплаты, увеличилась с 40,6 процента до 42,1. В целом доля социальных выплат в доходах россиян выросла с 18,9 процента в 2019 году до 20,1 в 2020-м. Именно социальная поддержка наименее обеспеченных граждан позволила несколько сгладить неравенство в доходах.

По окончания пандемии коронавируса граждане хотели бы зарплату 50-70 тыс. руб.

"В 2020 году, по предварительным данным, на долю 10 процентов наиболее обеспеченного населения, приходилось 29,9 процента общего объема денежных доходов (в 2019 году- 30,2), - отмечает Росстат, - а на долю 10 процентов наименее обеспеченного населения - 2,1 процента ( в 2019-м - 2)".

Одновременно увеличилась доля доходов, направляемых на сбережения. К таковым Росстат относит "приобретение ценных бумаг, изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей, приобретение недвижимости... наличные деньги на руках за минусом изменения задолженности по кредитам и величины реализации финансовых активов..." В 2020 году на увеличение сбережений граждане направили 8,4 процента своих доходов - в два с лишним раза больше, чем в 2019-м. Из этой доли 4,4 процента пришлось на прирост наличных рублей и валюты, а 2,4-2,5 процента - на покупку недвижимости.

Специалисты Высшей школы экономики, ссылаясь на результаты проведенного ими исследования, отмечают, что выросла доля граждан, позитивно оценивающих деятельность государства, хотя его социальная активность, по мнению большинства, могла бы быть и выше. "Государство дает нам немало, но можно требовать от него больше" - так считали в 2020 году 34 процента опрошенных (в 2016-м было 29). И на 7 процентов уменьшилось число тех, кто стоит на позиции "государство дает нам так мало, что мы ему ничем не обязаны".

Согласно опросу, проведенному порталом "Работа.ру", по окончания пандемии коронавируса граждане хотели бы зарплату 50-70 тыс. руб. Даже если кому-то удастся выйти на близкую к этому сумму, реального дохода она не отразит.