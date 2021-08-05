Xiaomi, посторонись. В Россию пришел мощнейший смартфон дешевле 50 тысяч

Компания realme объявила об официальном старте продаж в России нового флагманского смартфона realme GT, построенного на базе топового чипсета Snapdragon 888 от Qualcomm. Охлаждение сделано с использованием тепловой трубки.

Фото: realme

Аппарат оснащен экраном Super AMOLED 6,43 дюйма с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также тройной камерой (основной модуль 64 Мп + широкоугольный 8 Мп + портретный 2 Мп), способной снимать ускоренное видео с частотой 480 к/с и 4К с частотой 60 к/с. Разрешение фронтальной камеры, "врезанной" в дисплей, составляет 16 Мп.

realme GT имеет поддержку NFC, оборудован разъемом для наушников и портом USB-C. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, поддерживается быстрая зарядка на мощности 65 Вт (зарядное устройство в комплекте). Сканер отпечатка пальца встроен в поверхность экрана.

В России в продажу поступит с поддержкой частотного диапазона сетей пятого поколения N79, то есть сможет работать с уже запущенных сетях 5G. Стоимость конфигурации 8/128 Гб памяти составит 54990 рублей, но в период с 6 августа по 13 сентября покупатели получат скидку в размере 5000 рублей.

Сравнивать новинку с флагманом Mi 11 от Xiaomi бесполезно - его официальная цена составляет 85490 рублей при сравнимых характеристиках. Ближайшим конкурентом realme GT может стать, скорее, OnePlus 9, стоимость которого в конфигурации 8/128 Гб составляет 40-42 тысячи рублей. У него чуть крупнее экран (6,55 дюйма), такой же аккумулятор, реализована поддержка 5G, но отсутствует миниджек для наушников.

Главный козырь OnePlus 9 - три больших апдейта Android и еще год обновлений безопасности. Скорее всего, realme GT таким похвастаться не сможет.