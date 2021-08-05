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05.08.2021 22:52
Рубрика: Власть

За сутки 93 военнослужащих выздоровели от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 93 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, составляет в армии и на флоте почти 36,7 тысячи человек.

Кроме того, свыше 127,8 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 2 286 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. Более тысячи шестисот пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. Шестеро военных лечатся у гражданских медиков. Еще 606 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако у 8 инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания. В тяжелом состоянии находятся двое военнослужащих.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 60 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 250 сотрудников.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи трехсот человек, свыше 330 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 26,5 тысячи пациентов, свыше 8, 6 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

В бюллетене сказано, что к настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 45 529 человек.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса

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