Зарубежный отдых подорожал на четверть

Средняя стоимость отдыха в 2021 году по сравнению с 2019 годом выросла на 25%, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Прежде всего подорожали зарубежные туры.

"На некоторых направлениях, например, Кубе, Греции, динамика стоимости среднего турпакета больше чем 25%. В Турции чуть меньше, по некоторым продуктам ее вообще нет", - сказала Ломидзе.

Подорожал, прежде всего, отдых за рубежом. В итоге туроператоры наблюдают крен спроса россиян в сторону бронирования отелей дорогого или премиального сегмента, причем тенденция одинакова как на зарубежных, так и на внутренних направлениях.

На "горящие" туры, конечно, тоже рассчитывать не стоит. Из-за ограниченного количества рейсов и отсутствия чартеров по всем зарубежным направлениям, кроме Турции и Албании, пока спрос превышает предложение, и туроператорам нет смысла привлекать туристов.

На внутренних направлениях стоимость туров по сравнению с 2019 годом в основном осталась на прежнем уровне. Так что бюджетный отдых доступен сейчас лишь внутри страны, отметила Майя Ломидзе.

К тому же в Краснодарском крае в августе отели начали снижение цен, чтобы привлечь туристов. Правда, эти меры вряд ли помогут. Продажи туров снизились в пять раз по сравнению с июнем и июлем из-за введенных требований заселять туристов в отели только с сертификатами о вакцинации.

Пандемия коронавируса в целом сказалась на туристах. В 2021 году окончательно закрепились их нежелание и неготовность бронировать туры на несколько месяцев вперед. Сейчас глубина продаж составляет всего три-четыре недели. К тому же туристы высказывают настоятельные пожелания оплачивать туры в последние дни перед выездом. Эта тенденция сохранится до следующего года, даже если угроза пандемии будет снята, считает представитель АТОР.

Теперь туристы бронируют туры лишь за три-четыре недели до вылета, а оплачивать хотят за пару дней перед выездом из-за опасения новых ограничений

Повысить конкуренцию на туристическом рынке и повлиять на доступность и качество отдыха могли бы прямые авиарейсы на курорты Египта. Они начинаются с 9 августа. Но без чартерных авиарейсов спрос на этом направлении не вернется к показателям 2015 года, до закрытия страны для российских туристов. До прекращения перелетов Египет занимал второе место по популярности у российских туристов после Турции. Совокупный туристический поток в страну составлял более двух миллионов человек в год.

Пока рейсы на курорты Египта - Шарм-эш-Шейх и Хургаду - с российской стороны будет выполнять только одна авиакомпания "Россия", которая сотрудничает с туроператором "Библио Глобус". Как ранее отмечали эксперты "Российской газеты", такая монополия приведет к завышению цен.

Как отметила Ломидзе, цены на туры в Египет на базе регулярной авиаперевозки оказались выше ожидаемых примерно на 15 тысяч рублей. Сейчас минимальная стоимость недельной поездки в Хургаду на человека составляет 40 тысяч рублей с размещением в отеле "четыре звезды" по системе "все включено".

Туры на курорты Египта также запустит туроператор TUI, но на регулярных рейсах египетской авиакомпании.