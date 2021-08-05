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05.08.2021 13:25
Рубрика: В мире

Зеленский предложил русским уехать из Донбасса

Текст: Юрий Когалов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил тем, кто считает себя русскими, уехать из Донбасса. Ксенофобское заявление прозвучало в интервью телеканалу "Дом", который спонсируется офисом президента и транслируется на восточные области страны.

Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
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Несогласным с проводимой Киевом политикой Зеленский предложил спасаться бегством и искать место в России "во имя детей и внуков".

По словам президента Украины, Донбасс "никогда не будет русской территорией". Более того, по его мнению, без Украины там "невозможна и цивилизация". Как ни парадоксально, но после этих слов Зеленский выразил уверенность, что регион вернется в состав Украины.

Это уже вторая выдержка из интервью украинского президента каналу "Дом", которая стала доступна общественности. Ранее Зеленский заявил, что и Крым не будет русским. То, что полуостров им был на протяжении столетий и снова таковым является, он никак не может уяснить.

Заявления в данном интервью противоположны тому, что Зеленский говорил в своей инаугурационной речи. В мае 2019 года он обещал должно бороться за сердца и души людей Донбасса, а не только за территории.

Стоит отметить, что уровень поддержки украинцами деятельности президента продолжает падать. Сейчас его действия одобряют только 29 процентов опрошенных (минус 5 пунктов на месяц). А уровень неодобрения, по данным Киевского международного института социологии, вырос до 56 процентов. Примечательно, что опрос проводился исключительно на территориях, подконтрольных Киеву.

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