Академик Румянцев призвал делать одноразовые маски из экологичных материалов

Основатель Центра им Д. Рогачева Александр Румянцев заявил, что наряду с поиском технологий для безопасной утилизации одноразовые средства защиты надо производить так, чтобы их можно было отправить на переработку.

"Наладить раздельный сбор и утилизацию одноразовых медицинских масок чрезвычайно сложно. Параллельно с поиском технологий разработки полипропиленовых масок необходимо также налаживать их производство из саморазлагающегося хлопчатобумажного материала. Это позволит снизить загрязнение окружающейся среды микропластиковыми отходами", - сказал Александр Румянцев.

Он добавил, что в медицинских учреждениях отходы подобного класса сжигают в специальных печах. Но распространить эту практику на всю страну невозможно, поскольку, по словам академика, количество использованных масок за последние два года стало огромным.

В ближайшее время спрос на защитные средства останется по-прежнему высоким, убежден медик. В том числе и поэтому российские ученые продолжают искать наиболее оптимальные способы их утилизации и переработки. Так, исследователи из института теплофизики в Новосибирске придумали, как при помощи электроплазмы превратить маски в сырье для строительства. Специалисты Кубанского государственного университета ведут поиск бактерий, способных эффективно разлагать полипропилен, который служит основной составляющей любой медицинской маски.