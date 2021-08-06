Apple будет искать "откровенные" фото на iPhone

Компания Apple официально подтвердила намерение внедрить в iOS и iPadOS новую технологию поиска "сексуально откровенных" изображений с участием несовершеннолетних.

Технология позволяет сопоставить хранящиеся в памяти устройства фото с базой данных уже имеющихся изображений (специально подготовленных партнерами Apple). Проверка будет осуществляться перед загрузкой в iCloud, причем сравниваться будут не сами изображения, а их хеши, то есть результаты их обработки.

В том случае если число подозрительных фото в аккаунте пользователя окажется выше критического значения, его учетную запись заблокирует, а Apple подаст жалобу в Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей США (National Center for Missing & Exploited Children, NCMEC). Вероятность ошибочного срабатывания, как утверждают в компании - один на триллион в год, пользователь может оспорить решение.

Также специальная система будет следить за обменом сообщениями в фирменном мессенджере iMessage. Если ребенок попытается открыть фото, которое система пометит как откровенное, то устройство выдаст соответствующее предупреждение, а также может отправить отчет об этом родителям. Аналогичный сценарий предусмотрен в случае отправки откровенных фото.

Эти и другие нововведения, направленные на защиту детей, появятся в iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 и macOS Monterey уже в текущем году.