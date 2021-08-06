Байден назвал штурм Капитолия попыткой добиться власти силой

Штурм Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда был попыткой добиться власти любой ценой, используя при этом грубую силу. Такую оценку произошедшему 6 января этого года дал действующий глава государства Джо Байден, выступая в Белом доме с речью, посвященной награждению полицейских, защищавших здание конгресса.

По его словам, это была "насильственная попытка попрать волю американского народа, заменить избирательный бюллетень грубой силой", пишет ТАСС. Важно понять, что произошло в тот день, а также не допустить, чтобы героизм сотрудников полиции был забыт, подчеркнул Байден.

После завершения речи американский лидер подписал документ о награждении полицейских Золотыми медалями Конгресса США - высшей наградой законодательного органа. Соответствующая инициатива была одобрена в марте Палатой представителей, а третьего августа - Сенатом.

Напомним, шестого января, накануне утверждения законодателями победы демократа Джо Байдена на выборах президента США, в Вашингтон стянулись сторонники действующего президента республиканца Дональда Трампа. Они двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание законодательного органа. Тогда погибли пять человек. Примерная сумма ущерба, нанесенного зданию Капитолия и его внутреннему убранству, оценивается в 1,5 миллиона долларов. По данным минюста США, с начала следствия арестованы уже 500 человек.