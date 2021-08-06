Новости

Байден назвал штурм Капитолия попыткой добиться власти силой 01:30
Новый сильный пожар возник вблизи Афин 00:37
Более 16 тысяч человек эвакуированы в США из-за лесных пожаров 00:35
Захарова упрекнула Лондон в двойных стандартах по отношению к выборам в РФ и США 00:19
Названы самые быстрорастущие компании в России 00:01
Трое журналистов CNN уволены за приход на работу без прививки 05.08.2021
Глава ВОЗ о пандемии: Начался период реальной опасности 05.08.2021
Памфилова заявила, что власти РФ не ставят перед ЦИК планку по явке на выборах 05.08.2021
За сутки 93 военнослужащих выздоровели от коронавируса 05.08.2021
Памфилова: Власти Украины гарантировали безопасность голосования россиян 05.08.2021
Рост цен на газ и электричество шокировал Европу 05.08.2021
Попова: Заболеваемость COVID-19 растет в 35 регионах, ситуация напряженная 05.08.2021
После вакцинации "Спутником V" у всех жителей Сан-Марино есть антитела 05.08.2021
В КПМГ оценили влияние налога ЕС на углерод на экспорт из РФ 05.08.2021
Лионель Месси покинул "Барселону" 05.08.2021
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 200 миллионов 05.08.2021
Путин подписал указ об освобождении от должности первого замглавы Минюста РФ 05.08.2021
Максимальная ставка по вкладам в России достигла 5,5% 05.08.2021
В аэропорту Шереметьево лифт травмировал ребенка 05.08.2021
В Ленобласти присяжные вынесли вердикт киллерам за убийство ресторатора 05.08.2021
В Петербурге освободилось 50 процентов коек в коронавирусных больницах 05.08.2021
В спецпрограмме Школы экспорта РЭЦ поучаствуют 15 регионов 05.08.2021
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в июле 05.08.2021
Сеславинский прокомментировал планы по обеспечению связью федеральных трасс 05.08.2021
Карякин проиграл Дуде в финале Кубка мира по шахматам в Сочи 05.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
06.08.2021 01:30
Рубрика: В мире

Байден назвал штурм Капитолия попыткой добиться власти силой

Фото: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Штурм Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда был попыткой добиться власти любой ценой, используя при этом грубую силу. Такую оценку произошедшему 6 января этого года дал действующий глава государства Джо Байден, выступая в Белом доме с речью, посвященной награждению полицейских, защищавших здание конгресса.

Фото: Gettyimages
Почему полицейские американского Капитолия увольняются

По его словам, это была "насильственная попытка попрать волю американского народа, заменить избирательный бюллетень грубой силой", пишет ТАСС. Важно понять, что произошло в тот день, а также не допустить, чтобы героизм сотрудников полиции был забыт, подчеркнул Байден.

После завершения речи американский лидер подписал документ о награждении полицейских Золотыми медалями Конгресса США - высшей наградой законодательного органа. Соответствующая инициатива была одобрена в марте Палатой представителей, а третьего августа - Сенатом.

Напомним, шестого января, накануне утверждения законодателями победы демократа Джо Байдена на выборах президента США, в Вашингтон стянулись сторонники действующего президента республиканца Дональда Трампа. Они двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание законодательного органа. Тогда погибли пять человек. Примерная сумма ущерба, нанесенного зданию Капитолия и его внутреннему убранству, оценивается в 1,5 миллиона долларов. По данным минюста США, с начала следствия арестованы уже 500 человек.

В мире США

Главное сегодня

Глава ВОЗ о пандемии: Начался период реальной опасности
Памфилова рассказала о кампании по дискредитации выборов в России
Шойгу выступил за возведение крупных научно-промышленных центров в Сибири
Российские волейболисты в финале Олимпиады сыграют с Францией
Суд признал Майкла Калви виновным в растрате 2,5 млрд рублей
Почему полицейские американского Капитолия увольняются
Возвращение первого президента Кыргызстана стало зеркалом цветных революций