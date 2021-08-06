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Рубрика: Экономика

BCG: Параметры углеродного сбора ЕС смягчились для экспорта из РФ

Текст: Сергей Тихонов
Прогнозируемые ежегодные выплаты российских экспортеров по углеродному сбору ЕС снижены с 3,5-6,4 млрд до 1,8-3,4 млрд долларов. Такую оценку сделал московский офис BCG на основе опубликованных Европарламентом параметров правил пограничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM).
Фото: Евгений Переверзев/РИА Новости Фото: Евгений Переверзев/РИА Новости
Фото: Евгений Переверзев/РИА Новости

В список отраслей, включённых в CBAM, попали электроэнергетика, производство стали и железа, алюминия, удобрений и цемента. Для России актуальными являются все перечисленные отрасли за исключением цемента, объемы экспорта которого в ЕС незначительны.

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Самый большой размер потенциальных выплат придется на сталелитейную отрасль - около 55% углеродного сбора. Но ввиду высокой стоимости стали, относительная "ставка" CBAM для сталелитейной отрасли окажется не столь высокой, как для производителей удобрений и электроэнергии (сумма CBAM для которых составит 20-40% от экспортной стоимости).

Решение о включении в CBAM отраслей нефтехимии и нефтепереработки еще не принято. По мнению управляющего директора и партнера BCG Антона Косача, в случае включения этих отраслей в механизм, российские экспортеры будут платить в общей сложности около 5,5-11,7 млрд долларов к 2030 году.

В BCG подчеркивают, что в предлагаемый сейчас механизм CBAM заложен потенциальный вычет для экспортёров, которые уплатили аналогичный углеродный сбор в своей стране. Таким образом, если в России будет разработан и внедрён государственный механизм регулирования углеродоёмких отраслей, при котором производители будут платить сумму аналогичную выплатам CBAM в виде углеродного сбора или сертификатов ETS (торговля квотами на эмиссии парниковых газов), то сбор ЕС будет уменьшен на эту сумму.

Фото: Александр Корольков/РГ
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При этом цена выбросов углерода выросла с 2020 года с 30 до 60 долларов за тонну, в связи с чем в расчете заложена минимальная цена на 2026 год в 75 долларов за тонну, с постепенным повышением до 130 долларов в 2030 году.

По мнению экспертов BCG правительству России для минимизации потерь от CBAM, следует разработать регуляторно-правовую базу стандартов измерения и отчетности по выбросам парниковых газов, механизмы и цели по снижению выбросов, а также обеспечить прозрачность этой системы для ее участников и наблюдателей. Кроме этого необходимо создание внутреннего механизма регулирования "углеродного рынка" и синхронизация его параметров с международными стандартами. Для этого потребуется на первых порах поддержать стратегические отрасли экономики и начать диверсификацию экспорта, считают в BCG.

Экономика ВЭД Международные организации Европейский союз

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