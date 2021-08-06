Белорусские военные примут участие в международных играх АРМИ-2021

На территории Союзного государства и Вьетнама предстоит белорусским военнослужащим отстаивать свое мастерство, участвуя в Армейских международных играх-2021. Они пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории одиннадцати государств, подтвердили в пятницу в Министерстве обороны страны, уточнив, что кроме Вьетнама, впервые конкурсы состоятся в Алжире, Катаре и Сербии.

Все военнослужащие, которые попали в сборную РБ, прошли многоэтапный серьезный отбор сначала в своих воинских частях, а затем и на всеармейском уровне. Кстати, в республике тоже состоятся три конкурса: "Полярная звезда", "Снайперский рубеж", "Уверенный прием", сообщили ранее в военном ведомстве.

На подмосковном полигоне белорусские мастера примут участие в конкурсах "Меридиан", "Армия культуры" и "Танковый биатлон", а во Вьетнаме им предстоит показать мастерство в конкурсах "Аварийный район" и "Снайперский рубеж".

Кроме того, на воронежской земле белорусы будут участвовать в конкурсных состязаниях "Мастера автобронетанковой техники". Уже около полутора десятка пилотов грузовых, легковых, ремонтных автомобилей, тренерский и технический состав команды совершил перелет самолетами военно-транспортной авиации и автомобильным транспортом.

Военные обозреватели поясняют, что армейские игры с участием 280 команд из 42 стран пройдут одновременно с международным военно-техническим форумом "Армия-2021", который пройдет на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино. Для участия в нем уже аккредитованы более 1,5 тысяч отечественных и зарубежных компаний. Планируется, что они представят свыше 28 тысяч экспонатов вооружения и военной техники.

Кстати, отмечают новостные порталы, по итогам прошлогодних армейских игр, в которых приняло участие 156 команд из 32 стран, первое место заняла сборная России. Она завоевала 25 первых, четыре вторых и одно третье место. Серебряным призером была признана Беларусь, а на бронзовом пьедестале оказалась команда Узбекистана.