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Рубрика: В мире

Более 16 тысяч человек эвакуированы в США из-за лесных пожаров

Фото: AP Photo/Noah Berger Фото: AP Photo/Noah Berger
Фото: AP Photo/Noah Berger

Более 16 тысяч человек эвакуированы в Калифорнии из-за лесных пожаров. Один из самых мощных, получивший название Dixie, уничтожил почти все дома в городке Гринвилл, расположенном на северо-востоке штата. "Всего в течение пары часов нашего города не стало, - рассказал один из местных жителей. - Нам оставалось лишь слушать, как взрываются баллоны с газом".

Фото: STR / Eurokinissi / AFP
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Пользователи социальных сетей выкладывают фотографии выгоревших зданий, окутанных дымом улиц и охваченных огнем лесов. Некоторые жители отказываются покидать свои дома и встречают пришедших их эвакуировать спасателей с оружием в руках.

Еще один пожар (River), вспыхнувший вечером 4 августа на территории округов Невада и Плейсер, уничтожил уже более 40 построек. Огонь подбирается к городу Колфакс с населением порядка двух тысяч человек. За ночь площадь возгорания увеличилась почти вдвое. Ситуацию усугубляют сильный ветер и сухая погода, пишет ТАСС.

В 14 штатах на западе США зафиксировано 100 крупных пожаров. Наиболее тяжелая ситуация - в Калифорнии, Орегоне, Монтане и Айдахо.

В мире США Лесные пожары в США

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