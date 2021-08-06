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06.08.2021 09:00
Рубрика: Экономика

ЦБ отозвал лицензию у "КС Банка"

Текст: Матвей Линник

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у саранского АО "КС Банк", сообщила пресс-служба регулятора.

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Отмечается, что кредитная организация искусственно улучшала свои финансовые показатели, а также нарушала законодательство, регулирующее банковскую деятельность. За последний год в отношении банка трижды вводились ограничения на привлечения средств вкладчиков.

"Деятельность КС БАНКа была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная доля кредитного портфеля. При этом более 50% задолженности таких компаний составляли проблемные ссуды", - говорится в сообщении.

КС Банк по величине активов занимал 176-е место в российской банковской системе.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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