Цена на газ в Европе поднялась выше 540 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе обновила максимум и превысила 6 августа уровень 540 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на крупнейшем в ЕС газовом хабе TTF в Нидерландах.

Не последнюю роль в росте стоимости газа сыграло снижение "Газпромом" более чем в два раза прокачки по газопроводу "Ямал-Европа" через территорию Польши. При этом загрузка "Северного потока" сохраняется на высоком уровне.

Также на газовые котировки повлияла остановка российской компанией с 4 августа заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе. Из отобранных в прошлом сезоне 66 млрд кубометров в них восполнено к началу августа только 27,6 млрд. Отставание заполнения ПХГ составляет 27,9 млрд кубометров, по сравнению с уровнем запасов в июле прошлого года.

Спрос на газ в Европе растет из-за быстрого восстановления экономики после пандемии, а также холодной зимы и жаркого лета, вызвавших рост потребления электроэнергии.