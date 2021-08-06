Чернышенко рассказал о программах переобучения россиян на базе вузов

Программы переобучения для россиян организованы на базе 85 вузов, а получить новую специальность ежегодно могут более 100 тысяч человек, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, желающие сменить профессию могут сами выбрать регион, направление обучения и вуз. Теоретическая часть проходит в онлайн-формате, а практические занятия - в вузах региона, где проживает обучающийся.

"В целом, такой гибридный формат, являющийся частью процесса цифровизации профессионального и высшего образования нацпроекта "Цифровая экономика", создаёт комфортные условия при получении новой специальности. После окончания программы каждому будет оказана помощь в трудоустройстве", - отметил Чернышенко.

Самой популярной среди россиян стала программа "Таргетолог и SMM-специалист" - ею заинтересовались более 6,7 тысячи человек. Среди других востребованных специальностей - фитнес тренер (более 5,4 тысячи заявок), специалист по госзакупкам (более 5,4 тысячи заявок), кадровое администрирование (более 4,6 тысячи заявок) и графический дизайн в рекламе и сувенирной продукции (около 3,6 тысячи заявок).

Пройти бесплатное переобучение могут люди, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных; люди в возрасте 50 лет и старше, люди предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также неработающие мамы с детьми-дошкольниками.

Федеральными операторами проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" являются Национальный исследовательский Томский государственный университет (НИ ТГУ), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте и Агентство развития профессионального мастерства "Ворлдскиллс". Всего в рамках их работы в этом году обучение пройдут около 170 тысяч человек.