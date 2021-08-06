Депутат назвал нецелесообразной идею о выплате пособия за диспансеризацию

Введение пособия за диспансеризацию может привести к тому, что ее будут проходить для галочки, чтобы только получить деньги. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя соответствующую инициативу.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила выплачивать россиянам пособия в размере десяти тысяч рублей раз в три года за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации. С инициативой она обратилась к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

Нилов, которого цитирует RT, напомнил, что стимулы для прохождения диспанеризации уже предусмотрены - на это направлено, в частности, то, что это происходит за счет работодателя. А если гражданин не хочет проходить медосмотр, то "заставлять его это делать ради галочки, чтобы только получить пособие", нецелесообразно. Это не принесет должного эффекта, подчеркнул глава комитета.