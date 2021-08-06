Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

ДТП с рейсовым автобусом произошло в провинции Маниса, расположенной на западе Турции. Как сообщает агентство Anadolu, в результате аварии погибли девять человек, еще 30 получили ранения.

По данным информагентства, автобус следовал по маршруту Стамбул-Измир. В районе города Сома он столкнулся с грузовиком. Шесть человек скончались на месте происшествия, за жизнь еще троих боролись врачи, но их спасти не удалось.

Все пострадавшие в ДТП доставлены в больницы. Сообщается, что всего в рейсовом автобусе находились 50 человек.

Местная полиция выясняет причины ДТП.