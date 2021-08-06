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06.08.2021 19:05
Рубрика: Культура

В Китае найден древнейший монетный двор

Текст: Денис Передельский
Фото: Antiquity Фото: Antiquity
Фото: Antiquity

В Китае археологи при проведении раскопок в провинции Хэнань обнаружили монетный двор возрастом более 2500 лет, который является как минимум одним из древнейших монетных дворов в мире, известных науке.

Фото: iStock
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Исследование опубликовано в журнале Antiquity, а коротко о нем рассказывает Heritage Daily. Раскопки проводились на территории города Гуаньчжуан. В древности это был административный центр государства Чжэн, одной из главных региональных держав, существовавших до создания китайской империи.

В ходе раскопок археологи обнаружили мастерскую по производству изделий из бронзы. Внутри были найдены различные формы для чеканки монет, а также фрагменты самих монет и металлические отходы производства.

Изучение находок привело ученых к довольно неожиданному выводу. Они считают, что это была не просто мастерская, а самый настоящий монетный двор. Правда, деньги он изготавливал не совсем привычные для нашего современного понимания.

Это были монеты, прозванные археологами "лопатами" из-за их сходства с известным инвентарем. Эксперты отмечают, что "лопаты" - это самая старая форма денег, которые были в ходу во времена династии Чжоу в Китае. Они также использовались империей Чжэн и близлежащими регионами до тех пор, пока их хождение не было запрещено первым императором Китая в 221 году до нашей эры.

"Литейный завод в Гуаньчжуане был основан около 770 года до нашей эры, но сначала он в основном производил ритуальные сосуды, оружие и инструменты, - говорит доктор Хао Чжао из Университета Чжэнчжоу. - Примерно через 150 лет на этом литейном заводе началась чеканка монет".

Было проведено радиоуглеродное датирование находок. Оно показало, что на этом месте монеты начали чеканить в 640-550 годах до нашей эры, то есть возраст найденного монетного двора превышает 2500 лет. Это делает его старейшим монетным двором в Китае и одним из старейших в мире. Ученые считают, что его дальнейшее изучение поможет пролить новый на историю денег в целом.

"Изготовление монет было одним из самых революционных финансовых новшеств в истории человечества, - говорит доктор Чжао. - Оно позволяло легко торговать, подсчитывать и накапливать богатство".

Фото: UNSW Sydney
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Новое открытие ставит под сомнение и еще одну общепринятую теорию. До сих пор считалось, что первыми монеты изобрели торговцы. Изучению этого вопроса было посвящено несколько исследований последних лет и казалось, что он окончательно решен.

Теория гласит, что торговцы сами начали чеканить монеты в качестве эквивалента товаров, чтобы упростить сам процесс торговли, в частности, решить вечную проблему транспортировки товаров для обмена.

Однако, как отмечают китайские эксперты, монетный двор в Гуаньчжуане расположен недалеко от окраины города, от его внешних стен и ворот, которые вели в административный центр этой древней столицы.

По мнению исследователей, это может указывать на то, что в создании ранней валюты принимало участие государство. Возможно, чеканку монет санкционировало местное правительство. Впрочем, достоверно установить это пока нет возможности из-за ограниченного количества найденных артефактов.

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