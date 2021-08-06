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06.08.2021 13:15
Рубрика: Власть

Джабаров: БДИПЧ запрашивало 500 мест для наблюдения за выборами в РФ

Текст: Дмитрий Гончарук
Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ запрашивало 500 мест для наблюдателей на выборах в России при общей квоте Центризбиркома до 300 человек, сообщил глава рабочей группы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Ранее БДИПЧ и Парламентская ассамблея ОБСЕ распространили заявление о том, что не станут направлять наблюдателей на сентябрьские выборы в Госдуму. Глава БДИПЧ Маттео Мекаччи сообщил, что для организации важна возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей. Постпред Великобритании в ОБСЕ Нейл Буш заявил, что предпринимаемые Россией меры по ограничению распространения коронавируса в ходе голосования "противоречат интересам российского народа".

Фото: Reuters
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"Изначально БДИПЧ ОБСЕ запрашивало 500 мест, хотя с самого начала ЦИК говорил, что мы рассчитываем на приезд 200-300 наблюдателей", - сказал Джабаров на заседании комиссии в пятницу.

Законодатель привел в пример президентские выборы в США, на которые бюро направило всего 30 наблюдателей, то есть меньше одного наблюдателя на штат. Он отметил, что в условиях пандемии коронавируса вводятся ограничения по всему миру. Например, Олимпийские игры в Токио проводятся без зрителей, при этом планировалось направить в Россию "почти полк".

"Попытка официального лица иностранного государства указывать России и ее народу, в чем заключаются их интересы, вызывает недоумение. Западу давно пора смириться с тем, что только сами граждане России определяют интересы и будущее своей страны", - подчеркнул Джабаров.

По его мнению, попытки Запада выставить себя арбитром предстоящих выборов Госдуму неприемлемы. "Результаты голосования зависят исключительно от волеизъявления российских граждан, а не от желаний Лондона или Вашингтона", - добавил сенатор.

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