Электронные трудовые книжки будут доступны на "Госуслугах"

Получить доступ к информации из электронной трудовой книжки можно будет через личный кабинет портала госуслуг. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

"Со временем мы еще сделаем возможность увидеть всю свою электронную трудовую книжку со всем опытом работы на всех предприятиях, с периодами и так далее, с должностями", - отметил он.

Закон о переходе на электронный формат трудовых книжек вступил в силу 1 января 2020 года. До 31 декабря 2020 года переход был добровольным: перевести документ в электронный вид можно в МФЦ, на портале госуслуг, по месту работы или в ПФР. Для впервые принятых на работу с 1 января 2021 года бумажные трудовые книжки уже не заводят.