Эрдоган пообещал высадить по три саженца на каждого гражданина Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 6 августа о планах восстановления территорий, подвергшихся лесным пожарам.

"Я не дам согласия ни на какое строительство на выгоревших участках, - передает слова Эрдогана турецкий новостной портал Haberler. - Мы посадим 252 миллиона новых саженцев, по три саженца на каждого гражданина Турции".

Между тем, уже шесть человек в Турции арестованы по подозрению в поджоге лесов, сообщает газета Cumhuriyet. В частности, 2 августа полиция в районе Миласа отбила у местных жителей четырех человек с сосудами с зажигательной смесью - жители хотели линчевать пойманных. Еще несколько человек задержали в Бодруме за выбрасывание горящих окурков из машины.

На юге страны продолжается тушение 12 лесных пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла. В результате пожаров 8 человек погибли, пострадали 864.