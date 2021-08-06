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06.08.2021 15:04
Рубрика: Экономика

Фермеров Ставрополья вдохновило снижение цен на минеральные удобрения

Текст: Валентина Михайлова
У сельхозпроизводителей Ставропольского края есть твердая уверенность в том, что урожай нынешнего года будет в несколько раз выше, чем в прошлом году. А в будущем году рост урожайности продолжится, утверждает глава крестьянского фермерского хозяйства из села Безопасное Ставропольского края Юрий Козлов. По его словам, "применение современных отечественных минеральных удобрений дает практически трехкратный рост урожайности".

Решением вопроса доступности удобрений для сельскохозяйственных производителей с июля занимается специальная рабочая группа под председательством вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева. Совместная работа депутатов, представителей Минсельхоза и Минпромторга РФ с основными российскими производителями удобрений дала необходимый отечественному аграрному сектору результат: компании "Акрон", "ФосАгро" и "ЕвроХим" зафиксировали стоимость своей продукции и даже ввели скидки для всех фермеров и овощеводов открытого грунта. А для фермеров из регионов, пострадавших от ЧС, скидка будет двойной.

- Урожай пшеницы в этом году составит 40 центнеров с гектара против 6-8 прошлогодних, урожай ячменя - 50 центнеров с гектара, в два с половиной раза больше, чем в прошлом году, - говорит Юрий Козлов. - Минеральные удобрения, особенно комплексные, работают и на перспективу, поэтому планируем и дальше их последовательно применять. Благодаря принятым правительством и производителями удобрений скоординированным мерам, теперь у нас есть уверенность в том, что осенняя посевная пройдет хорошо, и урожай следующего года будет еще лучше, чем в нынешнем году.

- Все это уже поддерживает устойчивость нашего села, - отмечает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. - Ставрополье доказало, что по-прежнему является житницей России. Полученного зерна хватает на то, чтобы обеспечить внутреннюю потребность края и направить часть продукции на экспорт.

Так совместные действия аграрного комитета Госдумы, правительства и производителей удобрений, скоординированные партией "Единая Россия", дали заметный результат в решении вопроса продовольственной безопасности страны.

Экономика АПК

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