Фермеров Ставрополья вдохновило снижение цен на минеральные удобрения

Решением вопроса доступности удобрений для сельскохозяйственных производителей с июля занимается специальная рабочая группа под председательством вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева. Совместная работа депутатов, представителей Минсельхоза и Минпромторга РФ с основными российскими производителями удобрений дала необходимый отечественному аграрному сектору результат: компании "Акрон", "ФосАгро" и "ЕвроХим" зафиксировали стоимость своей продукции и даже ввели скидки для всех фермеров и овощеводов открытого грунта. А для фермеров из регионов, пострадавших от ЧС, скидка будет двойной.
- Урожай пшеницы в этом году составит 40 центнеров с гектара против 6-8 прошлогодних, урожай ячменя - 50 центнеров с гектара, в два с половиной раза больше, чем в прошлом году, - говорит Юрий Козлов. - Минеральные удобрения, особенно комплексные, работают и на перспективу, поэтому планируем и дальше их последовательно применять. Благодаря принятым правительством и производителями удобрений скоординированным мерам, теперь у нас есть уверенность в том, что осенняя посевная пройдет хорошо, и урожай следующего года будет еще лучше, чем в нынешнем году.
- Все это уже поддерживает устойчивость нашего села, - отмечает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. - Ставрополье доказало, что по-прежнему является житницей России. Полученного зерна хватает на то, чтобы обеспечить внутреннюю потребность края и направить часть продукции на экспорт.
Так совместные действия аграрного комитета Госдумы, правительства и производителей удобрений, скоординированные партией "Единая Россия", дали заметный результат в решении вопроса продовольственной безопасности страны.