Фестиваль в Локарно меняет повестку

В швейцарском Локарно открылся 74-й международный кинофестиваль, завоевавший репутацию главного европейского питомника независимого авторского кино.

В этом году он приобрел черты события по-своему революционного: в 2020 году на пост его арт-директора пришел видный итальянский кинокритик Джиона А. Наззаро. Все последние годы он руководил Неделей критики на Венецианском кинофестивале, был членом отборочных комиссий фестивалей в Роттердаме и Ньоне, сотрудничал с кинофорумами в Риме, Турине и Флоренции. В Локарно он не новичок - работал там в качестве модератора пресс-конференций. Президент фестиваля Марко Солари, представляя нового художественного руководителя, назвал Наззаро экспертом, который прекрасно знаком с форумом в Локарно и обладает навыками, необходимыми для инновационных изменений фестиваля, более активного освоения им цифровой среды.

Приступая к своим новым обязанностям, Наззаро провозгласил радикальное расширение традиционной палитры фестиваля: к сугубо авторскому "высоколобому" кино теперь добавляется мощная струя кино жанрового - демократического. "Фестиваль должен быть не только интеллектуальным, но и интересным, - сказал новый художественный лидер в одном из инаугурационных интервью. - Поэтому для афиши этого года мы выбрали несколько комедий и чисто жанровых работ". Достаточно сказать, что Локарно-2021 открылся предполагаемым хитом стрим-гиганта Netflix высокооктановым триллером "Беккет" молодого итальянского режиссера Фердинандо Чито Филомарино с Джоном Дэвидом Вашингтоном в роли американского туриста в Греции, который оказывается замешан в политическом убийстве. Открытие кинофорума состоялось, как всегда, на главной городской площади Piazza Grande, "зал" которой вмещает в обычное время 8 тысяч зрителей, но в условиях пандемии их число сокращено до 5 тысяч. Здесь пройдут также показы таких жанровых картин, как криминальная "черная комедия" "Аллеи" Басселя Гандура (Иордания) или "Красная Ида" - боевик Джона Своба ("Денежная игла") о некоей Иде Уокер по прозвищу "Красная", которая за вооруженное ограбление попала в тюрьму и теперь пытается выбраться на волю с помощью сына-головореза. Будет в конкурсе "Cop Secret" - исландская экшн-комедия Ханнеса Тор Халльдорссона о полицейском, который в процессе расследования банковского ограбления влюбляется в своего напарника; будет фантастический фильм "Грязный рай" Бертрана Мандико о планете, где выживают только женщины. В конкурсе обещан даже новый политический триллер такого эпатажника, как Абель Феррара, "Нули и единицы" - о террористическом акте в Ватикане с Итаном Хоуком а главной роли.

Мелодии авторского кино в этот пестрый по краскам конкурс внесет российский фильм "Медея" Александра Зельдовича - вольная интерпретация трагедии Еврипида, действие которой перенесено в современные Италию и Израиль; в роли новой Медеи - Тинатин Далакишвили, нового Ясона играет Евгений Цыганов. "Женский мир - это материк, для меня таинственный, - сказал Александр Зельдович в интервью "РГ", - Я обратился к этому сюжету, потому что он позволяет создать мир, где эта тайна присутствует. Позволяет уйти от унылого ощущения ясности нашего рутинного бытия к пониманию, что мир большой и далеко не всегда понятный". Фильм пройдет в программе Международного конкурса днем 9 августа. А накануне, 8-го, в том же конкурсе состоится премьера драмы Натальи Кудряшовой "Герда" с Анастасией Красовской и Юрой Борисовым. Героиня фильма живет в двойном мире реальности и снов, в которых ей грезятся приключения ее собственной души. В аннотации автор фильма представляет его будущим зрителям как историю о "метафизическом пространстве", в котором мы живем; оно намного глубже, чем мир, который мы видим вокруг. Это о том, как люди всегда и до сих пор ищут себя в этом пространстве. Существует ли душа? Что она чувствует в этом жестоком плотском мире? Почему мы страдаем, и почему у каждой души свой уникальный путь?".

11 августа пройдет показ документальной ленты "Расторгуев" Евгении Останиной. Картина посвящена выдающемуся режиссеру-документалисту Александру Расторгуеву, вместе с журналистами Орханом Джемалем и Кириллом Радченко убитому в июле 2918 года во время экспедиции в Центральноафриканской республике.

Наконец, 13 августа вечерняя Пьяцца Гранде будет смотреть премьеру фильма Глеба Панфилова "Сто минут из жизни Ивана Денисовича" по повести Солженицына с Филиппом Янковским и Инной Чуриковой. "Портрет человека, который выжил в экстремальных условиях войны, плена и трудовых лагерей, но сумел остаться человеком" - так характеризует свою новую работу классик российского кино. Свою первую мировую известность Глеб Панфилов получил именно здесь, в Локарно, где в 1969 году его дебютная картина "В огне брода нет" получила "Золотого леопарда".