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06.08.2021 18:25
Рубрика: Власть

Глава МЧС предложил вернуть лесоохрану на федеральный уровень

Текст: Дмитрий Гончарук
Охрану лесов следует вернуть с регионального на федеральный уровень, считает министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.
Фото: Илья Тимин/РИА Новости Фото: Илья Тимин/РИА Новости
Фото: Илья Тимин/РИА Новости

"На наш взгляд, в целях стабилизации ситуации с природными пожарами необходимо вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по защите и воспроизводству лесов", - сказал Зиничев на совещании о ситуации с паводками и пожарами, которое президент России Владимир Путин провел в Магнитогорске.

Фото: МЧС/РИА Новости
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По мнению министра, июльские пожары в Челябинской области вызваны неосторожным обращением с огнем и сухими грозами.

"По фактам перехода огня на населенные пункты дознавателями МЧС возбуждены уголовные дела. В ходе предварительных следственных действий установлено, что два из трех очагов пожаров возникли в результате неосторожного обращения с огнем. Предварительной причиной третьего пожара является так называемая сухая гроза - эта версия пока нуждается в проверке", - сообщил министр.

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