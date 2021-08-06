Глава МЧС предложил вернуть лесоохрану на федеральный уровень

Охрану лесов следует вернуть с регионального на федеральный уровень, считает министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.

"На наш взгляд, в целях стабилизации ситуации с природными пожарами необходимо вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по защите и воспроизводству лесов", - сказал Зиничев на совещании о ситуации с паводками и пожарами, которое президент России Владимир Путин провел в Магнитогорске.

По мнению министра, июльские пожары в Челябинской области вызваны неосторожным обращением с огнем и сухими грозами.

"По фактам перехода огня на населенные пункты дознавателями МЧС возбуждены уголовные дела. В ходе предварительных следственных действий установлено, что два из трех очагов пожаров возникли в результате неосторожного обращения с огнем. Предварительной причиной третьего пожара является так называемая сухая гроза - эта версия пока нуждается в проверке", - сообщил министр.