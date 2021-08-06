Кабмин дополнительно выделит 1,7 млрд рублей на лекарства льготникам

Правительство РФ дополнительно выделит 1,7 млрд рублей для обеспечения льготников бесплатными лекарствами в регионах. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, российские власти продолжают работу по обеспечению льготников бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями, а детей с ограничениями по здоровью - лечебным питанием. Мишустин напомнил, что размер ежемесячной социальной поддержки для них был увеличен. "Поэтому сегодня дополнительно направим регионам на эти цели почти 1,7 млрд рублей", - заявил глава правительства.

Он обратил внимание, что эти средства важно своевременно довести до регионов, чтобы там могли приобрести необходимые для граждан медикаменты.