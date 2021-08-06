Кампусы мирового уровня будут строить в регионах с населением более 300 тыс. человек

Минимум четыре вуза и не менее 300 тысяч жителей - только в таких регионах будут строить кампусы мирового уровня. Об этом заявил в пятницу вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, создавая сеть кампусов мирового уровня в России, нужно учитывать лучшие мировые практики, такие, как, например, кампус Венского экономического университета или кампусы в Женеве и польском городе Лодзе​​​.

- Еще одним критерием для начала строительства кампуса в регионе станет подтвержденная минобрнауки потребность региона в создании не менее 2,5 тысячи мест проживания для студентов, преподавателей и сотрудников вузов, - цитирует Чернышенко РИА Новости.

Напомним, что в конце июля 2021 года прошел предварительный сбор заявок на участие в программе по созданию кампусов. В средине августа будут определены не менее пяти первых территорий для создания студгородков. Определять проекты по созданию кампусов будет межведомственная рабочая группа, куда вошли представители минфина, минэкономразвития и минстроя, а также финансирующих организаций и экспертного сообщества.