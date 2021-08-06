Китай предоставит другим странам 2 млрд доз вакцин от коронавируса

В течение 2021 года Китай намерен предоставить странам мира в общей сложности два миллиарда доз вакцин от коронавируса. Об этом в четверг заявил председатель КНР Си Цзиньпин на Международном форуме по сотрудничеству в области вакцин против COVID-19.

"Китай будет и дальше прилагать усилия для оказания помощи развивающимся странам в борьбе с пандемией" - цитирует РИА Новости выступление китайского лидера. Он также сообщил о планах направить 100 миллионов долларов глобальному проекту Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по совместным закупкам и распространению вакцины COVAX.

Ранее, выступая в июле на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, Си Цзиньпин заявлял о том, что в ближайшие три года Пекин выделит развивающимся странам около 3 миллиардов долларов в качестве помощи для борьбы с пандемией и на восстановление социально-экономического развития.