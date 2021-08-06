Климов: ОБСЕ участвует в проекте США по сдерживанию России

Новости

На Урале проводник заменил телефоны в посылках на тульские пряники 13:51
Новейшую подлодку "Красноярск" оснастят высокоточным оружием большой дальности 13:51
Работников истринского ИВС, откуда сбежали заключенные, ждет проверка 13:44
На Урале Роспотребнадзор проверил поручни и кнопки лифтов на COVID-19 13:43
Сенатор: Никаких локдаунов после выборов в России не будет 13:42
В Мордовии заработала "горячая линия" для вкладчиков КС-Банка 13:41
Вышел русский трейлер боевика с Батлером "Хороший, плохой, коп" 13:39
ВОЗ: Требование вакцинации не должно стать обязательным для выезда за рубеж 13:38
Дорожный ремонт на Садовом кольце завершен 13:35
Под Воронежем подростки пострадали при взрыве самодельной петарды 13:34
Под Ростовом в массовом ДТП погибли двое взрослых и двое детей 13:30
Шойгу: Задача ОПК - нарастить производство продукции двойного назначения 13:21
Пожары в районе Мармариса полностью локализованы 13:18
ПФР разъяснил порядок досрочной пенсии для родителей детей-инвалидов 13:17
В Минтруде заявили о возвращении безработицы к допандемийным показателям 13:15
Правительство дополнительно выделит 46 млрд рублей на выплаты медикам 13:05
Электронные трудовые книжки будут доступны на "Госуслугах" 13:02
На Урале спасли пациентов с разросшимися внутрь и наружу опухолями 13:01
Борец Абдулрашид Садулаев вышел в финал Олимпиады 13:01
В горах Таджикистана ищут сорвавшегося с обрыва российского альпиниста 12:56
В Подмосковье приняли неотложные меры для поимки сбежавших заключенных 12:50
Музей Победы расскажет о герое первого налета на Берлин в 1941 году 12:48
Главарь столичной ОПГ в 1990-х годах получил почти 25 лет тюрьмы 12:42
В Симферополе пресекли деятельность сети подпольных игровых залов 12:40
Опубликован список самых высокооплачиваемых звезд в Instagram 12:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Сельчане горой встали за бизнесмена, которого преследуют за вырубку леса
Сельчане горой встали за бизнесмена, которого преследуют за вырубку леса
06.08.2021 12:37
Рубрика: Власть

Климов: ОБСЕ участвует в проекте США по сдерживанию России

Текст: Дмитрий Гончарук
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе участвует в проекте США по сдерживанию России, а отказ ОБСЕ направить своих наблюдателей на думские выборы направлен на разжигание искусственного скандала вокруг них, чтобы усомниться потом в их легитимности. Такое мнение высказал председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентская ассамблея ОБСЕ распространили заявление о том, что не станут направлять наблюдателей на сентябрьские выборы в Госдуму. Глава БДИПЧ Маттео Мекаччи сообщил, что для организации важна возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей.

Фото: Reuters
В ОБСЕ нашли предлог, чтобы раздуть скандал вокруг выборов в Госдуму и не приезжать в Россию

"Члены сенаторской комиссии хорошо знают, что не всем за рубежом нужна объективная оценка российских выборов. Мы уже не раз заявляли о том, что в Вашингтоне еще весной было принято решение о дискредитации текущих думских выборов любой ценой", - сказал Климов на заседании комиссии в пятницу.

Сенатор обратил внимание на то, что закон США "О противодействии противникам Америки", который принят в отношении России еще в 2017 году, "среди структур, которым предписано сдерживать нас, называет и ОБСЕ".

"Не в этом ли скрывается причина якобы неожиданного решения БДИПЧ ОБСЕ не направлять в Россию своих наблюдателей? Судя по всему, целью такого решения было разжечь искусственный скандал вокруг нынешних выборов, чтобы усомниться потом в их легитимности", - заявил Климов.

Он напомнил, что единственным источником суверенитета в России является ее народ, а не какая-либо иностранная структура.

"Определять результаты голосования, по российскому закону, будет Центральная избирательная комиссия России, и только она. Если кто-то за рубежом не желает воспользоваться любезным приглашением российской стороны принять участие в международном наблюдении, то это их собственный выбор. Но такого рода выбор никому не дает права очернять на этом основании Россию и нашу избирательную систему", - подчеркнул глава комиссии.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Памфилова: Решение БДИПЧ ОБСЕ не повлияет на легитимность выборов

По его словам, Россия остается в числе стран-лидеров по количеству принимаемых нами иностранных наблюдателей. Так, на минувших президентских выборах в 2018 году было аккредитовано более полутора тысяч наблюдателей из 115 стран. "В том числе почти половина из них - со стороны структур ОБСЕ, из одних только США было 56 человек", - сказал сенатор. Эти цифры на порядок превышают аналогичные показатели по сравнению со многими странами Запада, включая США. При этом возможностей для зарубежных наблюдателей в России больше, чем у тех иностранцев, которые наблюдают за американскими выборами.

Климов признал, что пандемия COVID-19 внесла свои жесткие коррективы и не позволила по объективным санитарно-эпидемиологическим причинам пригласить на период выборов 2021 года столь же значительное число иностранных наблюдателей, как это было, например, в 2018 году. "Но, несмотря на все трудности, российская сторона пригласила иностранные миссии наблюдения в должном объеме и на текущие выборы", - заключил политик.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Единый день голосования-2021

Главное сегодня

В Подмосковье приняли неотложные меры для поимки сбежавших заключенных
Шойгу анекдотом ответил на слова Зеленского о Крыме
Цена на газ в Европе поднялась выше 540 долларов за тысячу кубометров
ЦБ отозвал лицензию у "КС Банка"
Эпидемиолог: COVID-19 может стать причиной инфаркта и инсульта
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Россия создаст гиперзвуковую ракету большой дальности для авиации