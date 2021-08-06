Климов: ОБСЕ участвует в проекте США по сдерживанию России

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе участвует в проекте США по сдерживанию России, а отказ ОБСЕ направить своих наблюдателей на думские выборы направлен на разжигание искусственного скандала вокруг них, чтобы усомниться потом в их легитимности. Такое мнение высказал председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентская ассамблея ОБСЕ распространили заявление о том, что не станут направлять наблюдателей на сентябрьские выборы в Госдуму. Глава БДИПЧ Маттео Мекаччи сообщил, что для организации важна возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей.

"Члены сенаторской комиссии хорошо знают, что не всем за рубежом нужна объективная оценка российских выборов. Мы уже не раз заявляли о том, что в Вашингтоне еще весной было принято решение о дискредитации текущих думских выборов любой ценой", - сказал Климов на заседании комиссии в пятницу.

Сенатор обратил внимание на то, что закон США "О противодействии противникам Америки", который принят в отношении России еще в 2017 году, "среди структур, которым предписано сдерживать нас, называет и ОБСЕ".

"Не в этом ли скрывается причина якобы неожиданного решения БДИПЧ ОБСЕ не направлять в Россию своих наблюдателей? Судя по всему, целью такого решения было разжечь искусственный скандал вокруг нынешних выборов, чтобы усомниться потом в их легитимности", - заявил Климов.

Он напомнил, что единственным источником суверенитета в России является ее народ, а не какая-либо иностранная структура.

"Определять результаты голосования, по российскому закону, будет Центральная избирательная комиссия России, и только она. Если кто-то за рубежом не желает воспользоваться любезным приглашением российской стороны принять участие в международном наблюдении, то это их собственный выбор. Но такого рода выбор никому не дает права очернять на этом основании Россию и нашу избирательную систему", - подчеркнул глава комиссии.

По его словам, Россия остается в числе стран-лидеров по количеству принимаемых нами иностранных наблюдателей. Так, на минувших президентских выборах в 2018 году было аккредитовано более полутора тысяч наблюдателей из 115 стран. "В том числе почти половина из них - со стороны структур ОБСЕ, из одних только США было 56 человек", - сказал сенатор. Эти цифры на порядок превышают аналогичные показатели по сравнению со многими странами Запада, включая США. При этом возможностей для зарубежных наблюдателей в России больше, чем у тех иностранцев, которые наблюдают за американскими выборами.

Климов признал, что пандемия COVID-19 внесла свои жесткие коррективы и не позволила по объективным санитарно-эпидемиологическим причинам пригласить на период выборов 2021 года столь же значительное число иностранных наблюдателей, как это было, например, в 2018 году. "Но, несмотря на все трудности, российская сторона пригласила иностранные миссии наблюдения в должном объеме и на текущие выборы", - заключил политик.