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06.08.2021 19:13
Рубрика: Культура

Книгу фотографа "РГ" Сергея Куксина представили в Институте Наследия

Текст: Жанна Васильева
В Институте Наследия, в старинных Палатах на Берсеневской набережной, представили книгу нашего коллеги, фотографа "Российской газеты" Сергея Куксина "Портрет вне времени". Книга стала продолжением выставки, показанной на Х международной биеннале "Мода и стиль в фотографии 2017".
Фото: Александр Миридонов Фото: Александр Миридонов
Фото: Александр Миридонов

Среди героев книги - первые лица государства и голливудские звезды, рок-певцы и дирижеры, политики и знаменитые режиссеры… С ее страниц приветственно машет нам рукой Анджелина Джоли, глядит нам прямо в сердце Виктор Сухоруков, строго прищуривается Алексей Петренко, улыбается волшебная Ингеборга Дапкунайте, высокомерно прищелкивает языком Джорджио Армани…

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Саша Гусов / Первый канал
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Большинство этих снимков - даже, наверное, все! - были сделаны "по редакционному заданию". В том смысле, что они появились как часть репортерской съемки в зале заседания правительства, на рок-концерте, пресс-конференции или официальных событиях. А газета живет событием, новостями - тем, что здесь и сейчас. Парадокс в том, что в портретах, вошедших в книгу, как раз место и время не то, чтобы не важны, но остаются за кадром. Крупный план приближает нас к герою, но отодвигает и размывает фон. В центре оказывается - эмоция, взгляд, жест, деталь. Укрупненные, выдвинутые на первый план, они приближают к нам героев снимка. И происходит - встреча. И именно она становится самым важным событием.

Иначе говоря, Сергей Куксин превращает момент (ну, да, конечно, "решающий момент", который с легкой руки Картье-Бретона стал понятием почти мистическим) съемки в миг узнавания. Нет, не медийного лица - а человека.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

К слову, у него в книге портреты не только известных лиц. Есть дама в летах и в аккуратной шляпке в духе 1930-х, неуловимо похожая на постаревших героинь фотографа Александра Гринберга. Есть пожилой флейтист, играющий на флейте на холодной улице, словно вышедший на улицу из фильмов Отара Иоселиани. Есть юный фанат, пришедший с мамой на рок-концерт, - кажется, что страсть к музыке рождена вместе с ним.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Очевидно, что Сергей Куксин владеет не только искусством снять нужного человека в нужный момент (без которого не бывает репортеров), не только искусством фотографа (его снимки энергичны, как сжатая пружина), но искусством - назовем это так - сопереживания. В данном случае это не только этически важно, но и эстетически. Чтобы снять драйв, напряжение, эмоцию, даже когда они не очень очевидны, надо их чувствовать, а лучше - предчувствовать. Вот этот артистизм фотографа, который больше, чем техника, больше, чем опыт и выучка, связан с открытостью миру, с чувствительностью к его страданиям и красоте. В этом смысле фотография Сергея Куксина очень человечная.

Все фотографии в книге черно-белые. Но не только это напоминает о выразительности кадров немого кино. Видение Куксина очень кинематографично. В том смысле, что каждый кадр, даже вроде бы абсолютно статичный, несет энергию движения или напряжения.

И еще одно. Куксин хорошо снимает. Но он и пишет отлично. Точно, сжато, энергично. Его комментарии, занявшие пару страниц в конце книги, написаны с энергией, в которой ощутима упругость ритма.

Мнение

Александр Окороков, замдиректора Института Наследия:

Как историк я оцениваю фотографию прежде всего с точки зрения того, может или не может она быть источником. Фотографии Сергея передают настроение, дух, ощущение времени и эпохи. Про эти фотографии можно сказать: сегодня это фото, а завтра - уже история.

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