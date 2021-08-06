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06.08.2021 14:38
Рубрика: Власть

Комиссия Совфеда выявила рост числа фейков от СМИ-иноагентов

Текст: Дмитрий Гончарук

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ провела мониторинг, который выявил, что СМИ-иноагенты участвуют в распространении недостоверной информации о выборах в России. Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Климов.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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"Мониторинг показывает, что сейчас в геометрической прогрессии растет число фейков по поводу наших выборов. Используются "фотожабы", используется репостинг, разгоняется всякого рода информация, источниками которой, как мы потом убеждаемся, являются СМИ-иноагенты", - сказал Климов после заседания комиссии.

Климов также обратил внимание на то, что иностранные наблюдатели, которые действуют на территории России, не должны сами пытаться влиять на процесс выборов.

По мнению сенатора, на Западе есть огромное желание назвать сентябрьские выборы нелегитимными уже заранее. Так, Европарламент запланировал в период с 13 по 16 сентября утвердить доклад по России. "У нас голосование начинается только 17 сентября. Это говорит о псевдообъективности такого рода подходов", - добавил он.

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