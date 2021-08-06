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Рубрика: В мире

Лесной пожар в Калифорнии уничтожил город со 150-летней историей

Гринвилл, 5 августа 2021 года. Фото: REUTERS/FRED GREAVES Гринвилл, 5 августа 2021 года. Фото: REUTERS/FRED GREAVES
Гринвилл, 5 августа 2021 года. Фото: REUTERS/FRED GREAVES

Лесной пожар "Дикси", бушующий в Калифорнии, уничтожил город Гринвилл, который ведет историю со времен "золотой лихорадки". Огонь добрался до населенного пункта в ночь на четверг.

Фото: STR / Eurokinissi / AFP
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"Город был уничтожен за два часа", - цитирует РИА Новости одну из местных жительниц, ссылаясь на телеканал KXTV. Среди прочих городских строений сгорели заправка, бар и гостиница.

Гринвилл был основан в середине XIX века, когда в Калифорнии был наплыв приезжих, привлеченных "золотой лихорадкой". Здесь сохранились здания, построенные более 100 лет назад. По данным последней переписи, в Гринвилле проживали более 1,1 тысячи человек.

По информации департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, пожар "Дикси" уже охватил территорию площадью более 112,5 тысячи гектаров. С огнем удалось справиться на 35%. Полностью его ликвидировать планируется к 13 августа.

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