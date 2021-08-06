Лучшая медсестра РФ рассказала о трудностях в профессии

Она успела поработать в крошечном гарнизоне на Дальнем Востоке, в кардиохирургии и нейрохирургии. Сейчас помогает хирургам спасать глаза пациентов в Нижегородской областной клинической больнице имени Семашко. А еще преподает сестринское дело в медицинском колледже. С Ниной Гонзюх, победителем Всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием", встретился корреспондент "РГ".

Нина Федоровна, вы окончили Новочеркасское медучилище. Как оказались на Дальнем Востоке?

Нина Гонзюх: Вышла замуж за военного и поколесить по стране пришлось немало. В профессии я больше 30 лет. Из них 23 - в операционном деле. Первые семь лет работала участковой сестрой в маленькой дальневосточной больнице на границе с Китаем. Вот уж где было настоящее боевое крещение! Врачей отчаянно не хватало. Я, только после училища, нередко заступала на смену в 16 часов, зная, что до утра врача не увижу. Оставалась один на один с родами, переломами, инсультами и инфарктами.

Главное было сделать так, чтобы пациент дотянул до прихода врача. Естественно, какие-то манипуляции приходилось делать самой, поэтому постоянно училась. Сейчас работаю в больнице, у которой богатая история - 193 года, немало великолепных специалистов. Постоянно внедряются новые технологии, оборудование. Когда готовилась к участию в конкурсе, опыт в больнице Семашко сыграл ключевую роль. Конкурсная работа получилась на 80 страниц. Но я пожалела жюри и кое-что подсократила (смеется).

А были случаи, которые запомнились на всю жизнь?

Нина Гонзюх: Это самые сложные. В больнице, где я работала операционной сестрой после переезда с Дальнего Востока, оказывали экстренную помощь. В том числе пациентам из роддома, который находился рядом. Однажды оттуда привезли новорожденного с серьезной патологией. Во время операции на открытой грудной клетке у него остановилось сердце. Медикаментозно его завести не получалось. И мы стали проводить прямой массаж сердца крошечному недоношенному ребенку. Массировали двумя пальцами. Все закончилось хорошо, мы его выходили. Второй случай произошел много лет спустя в кардиоцентре. При операции на сердце перед самым разрезом его отключают от круга кровообращения и подключают аппарат. Но сердце по инерции бьется еще несколько минут. Чтобы не терять драгоценные секунды, врачи сразу начинают разрез, а один из ассистентов держит сердце. Однажды это делать пришлось мне. Меня поразило: сердце очень сильное! Я думала, что не удержу его. Такое ощущение, будто молотком били в ладонь. Две эти картины врезались в память. Когда человек только приходит в жизнь - его сердце умещается на кончиках пальцев. А взрослое, пусть даже больное, настолько сильное, что его сложно удержать.

Как проходит рабочий день операционной сестры?

Нина Гонзюх: Приходим на работу рано: надо подготовить оборудование, расходные материалы. Несколько лет я работаю в глазной операционной. У нас очень сложная аппаратура для малоинвазивных операций. Ее обязательно нужно протестировать. Смотришь список операций, возраст пациентов, диагнозы.

Всегда необходим контакт с пациентом. Без него толку не будет

Я свою работу сравниваю с игрой гроссмейстера. Ты должен просчитывать весь ход операции, до последнего шва. У каждого хирурга свой почерк, методика. И мы должны быть готовы к различным вариантам его действий. Операцию проводит целая бригада - хирурги, анестезиологи, медсестры, санитары. Больше всего люблю операции, когда мы работаем молча, понимая друг друга без слов. Частое профессиональное заболевание медсестер - варикозное расширение вен на ногах, потому что стоять приходится много часов подряд.

Рискну предположить, что физически бывает не так тяжело, как эмоционально.

Нина Гонзюх: Работа с людьми всегда сложна. И медикам тяжело вдвойне, потому что мы работаем с теми, кто болен. .Нередко к нам попадают те, чья болезнь запущена. К недугу добавляется стресс. А сочетание болезни и стресса приводит к тому, что адекватный в обычной жизни человек, попав в больницу, может вести себя странно. Задача медика - быть терпеливым и внимательным. Я преподаю в медицинском колледже. И всегда говорю студентам: даже если вы станете высококлассными специалистами, но не сумеете наладить контакт с пациентом, толку не будет.

Нынешние студенты-медики отличаются от тех, что были 30-40 лет назад?

Нина Гонзюх: Конечно! Они более смелые, продвинутые. Сам статус "преподаватель" для них не является сдерживающим фактором, поэтому важен авторитет и правильный подход. Я люблю искать в людях что-то хорошее и хвалить за достижения. Если что-то не получается, скажу: получится в другой раз, не переживай. Когда стало известно о моей победе в конкурсе, многие мои бывшие студенты писали, звонили, поздравляли. Очень для меня это дорого...