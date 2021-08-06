Лучшая медсестра РФ рассказала о трудностях в профессии

Новости

Памфилова: Власти Украины гарантировала безопасность голосования россиян 22:37
Рост цен на газ и электричество шокировал Европу 22:20
Попова: Заболеваемость COVID-19 растет в 35 регионах, ситуация напряженная 21:48
После вакцинации "Спутником V" у всех жителей Сан-Марино есть антитела 21:27
В КПМГ оценили влияние налога ЕС на углерод на экспорт из РФ 21:10
Лионель Месси покинул "Барселону" 20:59
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 200 миллионов 20:53
Путин подписал указ об освобождении от должности первого замглавы Минюста РФ 20:37
Максимальная ставка по вкладам в России достигла 5,5% 20:33
В аэропорту Шереметьево лифт травмировал ребенка 20:30
В Ленобласти присяжные вынесли вердикт киллерам за убийство ресторатора 19:48
В Петербурге освободилось 50 процентов коек в коронавирусных больницах 19:37
В спецпрограмме Школы экспорта РЭЦ поучаствуют 15 регионов 19:31
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в июле 19:30
Сеславинский прокомментировал планы по обеспечению связью федеральных трасс 19:01
Карякин проиграл Дуде в финале Кубка мира по шахматам в Сочи 19:00
Необходимо ужесточить ответственность за киберпреступления - эксперты 18:59
Минцифры запретило установку станций LTE зарубежного производства 18:51
В Беларуси усилили охрану госграницы 18:50
Шойгу: Надо находить новые препараты, методы лечения и диагностики COVID-19 18:39
Путин обсудил с президентом Эквадора борьбу с COVID 18:23
Шойгу: В технополисе "Эра" служат и занимаются наукой 680 ребят 18:01
ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Яблока" для участия в выборах 17:50
Минус шесть нулей: Венесуэла объявила о введении цифровой валюты 17:47
В Россию из Германии экстрадировали проворовавшегося бывшего чиновника 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
06.08.2021 00:00
Рубрика: Общество

Лучшая медсестра РФ рассказала о трудностях в профессии

Текст: Мария Волкова ("Российская газета", Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8528)
Она успела поработать в крошечном гарнизоне на Дальнем Востоке, в кардиохирургии и нейрохирургии. Сейчас помогает хирургам спасать глаза пациентов в Нижегородской областной клинической больнице имени Семашко. А еще преподает сестринское дело в медицинском колледже. С Ниной Гонзюх, победителем Всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием", встретился корреспондент "РГ".
Нина Гонзюх: Работа с людьми всегда сложна. А медикам тяжело вдвойне: имеем дело с человеком, который болен. Фото: Из личного архива Нины Гонзюх Нина Гонзюх: Работа с людьми всегда сложна. А медикам тяжело вдвойне: имеем дело с человеком, который болен. Фото: Из личного архива Нины Гонзюх
Нина Гонзюх: Работа с людьми всегда сложна. А медикам тяжело вдвойне: имеем дело с человеком, который болен. Фото: Из личного архива Нины Гонзюх

Нина Федоровна, вы окончили Новочеркасское медучилище. Как оказались на Дальнем Востоке?

Нина Гонзюх: Вышла замуж за военного и поколесить по стране пришлось немало. В профессии я больше 30 лет. Из них 23 - в операционном деле. Первые семь лет работала участковой сестрой в маленькой дальневосточной больнице на границе с Китаем. Вот уж где было настоящее боевое крещение! Врачей отчаянно не хватало. Я, только после училища, нередко заступала на смену в 16 часов, зная, что до утра врача не увижу. Оставалась один на один с родами, переломами, инсультами и инфарктами.

Фото: Правительство Ярославской области
Под Ярославлем открыли памятник погибшим от COVID-19 медикам

Главное было сделать так, чтобы пациент дотянул до прихода врача. Естественно, какие-то манипуляции приходилось делать самой, поэтому постоянно училась. Сейчас работаю в больнице, у которой богатая история - 193 года, немало великолепных специалистов. Постоянно внедряются новые технологии, оборудование. Когда готовилась к участию в конкурсе, опыт в больнице Семашко сыграл ключевую роль. Конкурсная работа получилась на 80 страниц. Но я пожалела жюри и кое-что подсократила (смеется).

А были случаи, которые запомнились на всю жизнь?

Нина Гонзюх: Это самые сложные. В больнице, где я работала операционной сестрой после переезда с Дальнего Востока, оказывали экстренную помощь. В том числе пациентам из роддома, который находился рядом. Однажды оттуда привезли новорожденного с серьезной патологией. Во время операции на открытой грудной клетке у него остановилось сердце. Медикаментозно его завести не получалось. И мы стали проводить прямой массаж сердца крошечному недоношенному ребенку. Массировали двумя пальцами. Все закончилось хорошо, мы его выходили. Второй случай произошел много лет спустя в кардиоцентре. При операции на сердце перед самым разрезом его отключают от круга кровообращения и подключают аппарат. Но сердце по инерции бьется еще несколько минут. Чтобы не терять драгоценные секунды, врачи сразу начинают разрез, а один из ассистентов держит сердце. Однажды это делать пришлось мне. Меня поразило: сердце очень сильное! Я думала, что не удержу его. Такое ощущение, будто молотком били в ладонь. Две эти картины врезались в память. Когда человек только приходит в жизнь - его сердце умещается на кончиках пальцев. А взрослое, пусть даже больное, настолько сильное, что его сложно удержать.

Как проходит рабочий день операционной сестры?

Нина Гонзюх: Приходим на работу рано: надо подготовить оборудование, расходные материалы. Несколько лет я работаю в глазной операционной. У нас очень сложная аппаратура для малоинвазивных операций. Ее обязательно нужно протестировать. Смотришь список операций, возраст пациентов, диагнозы.

Всегда необходим контакт с пациентом. Без него толку не будет

Я свою работу сравниваю с игрой гроссмейстера. Ты должен просчитывать весь ход операции, до последнего шва. У каждого хирурга свой почерк, методика. И мы должны быть готовы к различным вариантам его действий. Операцию проводит целая бригада - хирурги, анестезиологи, медсестры, санитары. Больше всего люблю операции, когда мы работаем молча, понимая друг друга без слов. Частое профессиональное заболевание медсестер - варикозное расширение вен на ногах, потому что стоять приходится много часов подряд.

Рискну предположить, что физически бывает не так тяжело, как эмоционально.

Нина Гонзюх: Работа с людьми всегда сложна. И медикам тяжело вдвойне, потому что мы работаем с теми, кто болен. .Нередко к нам попадают те, чья болезнь запущена. К недугу добавляется стресс. А сочетание болезни и стресса приводит к тому, что адекватный в обычной жизни человек, попав в больницу, может вести себя странно. Задача медика - быть терпеливым и внимательным. Я преподаю в медицинском колледже. И всегда говорю студентам: даже если вы станете высококлассными специалистами, но не сумеете наладить контакт с пациентом, толку не будет.

Нынешние студенты-медики отличаются от тех, что были 30-40 лет назад?

Нина Гонзюх: Конечно! Они более смелые, продвинутые. Сам статус "преподаватель" для них не является сдерживающим фактором, поэтому важен авторитет и правильный подход. Я люблю искать в людях что-то хорошее и хвалить за достижения. Если что-то не получается, скажу: получится в другой раз, не переживай. Когда стало известно о моей победе в конкурсе, многие мои бывшие студенты писали, звонили, поздравляли. Очень для меня это дорого...

Общество Здоровье

Главное сегодня

Памфилова рассказала о кампании по дискредитации выборов в России
Шойгу выступил за возведение крупных научно-промышленных центров в Сибири
Российские волейболисты в финале Олимпиады сыграют с Францией
Суд признал Майкла Калви виновным в растрате 2,5 млрд рублей
Роспотребнадзор отменил ношение противочумных костюмов в "красной зоне"
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения