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06.08.2021 04:10
Рубрика: В мире

Лукашенко поручил не допускать нарушений границы с юга и запада

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8528)
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовым ведомствам усилить охрану государственной границы и не допускать попыток ее нарушения. Особый акцент глава государства сделал на западном и южном направлениях. "С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна", - подчеркнул Лукашенко на совещании, посвященном пограничным вопросам.

Решение принято на фоне обострения обстановки на белорусско-литовской границе, где в этом году в десятки раз выросло число задержаний нелегальных мигрантов. Представители Литвы заявили о планах построить четырехметровую ограду с колючей проволокой на границе с Беларусью. А департамент полиции и погранохраны Эстонии направил в Литву еще один полицейский отряд для борьбы с нелегалами.

В Минске назвали имена тех, кто стоит за попытками переворота в Беларуси

Минск со своей стороны обвинил власти Литвы в выдворении мигрантов со своей территории и принуждении их к нарушению белорусской границы. По словам Лукашенко, страны Запада намеренно создают кризис у границ Беларуси чтобы получить новый инструмент давления на Минск. Он опасается, что "якобы нелегальных мигрантов" будут намеренно размещать в официальных пунктах пропуска. "Это уже по несколько сотен и, может, тысяча человек. Их под угрозой оружия будут выдавливать на территорию Беларуси", - сказал Лукашенко.

Белорусские пограничники сообщали о наличии у выдворенных Литвой мигрантов огнестрельных ранений

В Беларуси также критикуют литовские власти за решения, которые разрешают применять силу в отношении просителей убежища. Так, белорусские пограничники сообщали о наличии у выдворенных Литвой мигрантов огнестрельных ранений и следов от укусов собак. По данным белорусских СМИ, один из обнаруженных вблизи пограничной линии мужчин, предположительно выходец из Ирака, скончался при оказании первой помощи. "Дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию. Ну нацисты и все, чего о них говорить", - прокомментировал ситуацию Лукашенко.

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