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06.08.2021 13:38
Рубрика: Власть

МИД: Отсутствие БДИПЧ на выборах в ГД не скажется на качестве мониторинга

Текст: Дмитрий Гончарук
Отсутствие наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на сентябрьских выборах в Госдуму не скажется на качестве мониторинга избирательного процесса. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов.

Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентская ассамблея ОБСЕ распространили заявление о том, что не станут направлять наблюдателей на сентябрьские выборы в Госдуму. Глава БДИПЧ Маттео Мекаччи сообщил, что для организации важна возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей.

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"Разочарованы этим решением бюро, и при этом отмечаем, что принято оно в одностороннем порядке. Мы так и не получили внятных объяснений, почему параметры, которые, казалось бы, уже приводили к успешным результатам мониторинга в реалиях других государств, оказались неприменимы для Российской Федерации. Все это сильно напоминает …нам аррогантную логику в духе "либо по-нашему, либо никак". И это, конечно, не оздоравливает диалог с бюро, скорее его затрудняет. Подобное поведение похоже на диалог довольно слабо", - сказал Гаврилов в пятницу на совещании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

В российском МИД исходят из того, что отказ БДИПЧ никак не скажется на качестве наблюдательного процесса.

"В том числе потому, что квоту юро, если оно будет упорствовать в своем нежелании приехать в Россию, наверняка с удовольствием выберут другие многочисленные многосторонние независимые мониторинговые структуры, также получившие от нас приглашения", - добавил Олег Гаврилов.

По словам представителя дипведомства, после того, как БДИПЧ ОБСЕ осознанно самоустранилось от участия в наблюдении за выборами депутатов Госдумы, то "дальнейшие заявления, оценки и комментарии бюро, касающиеся организации голосования на этих выборах и избирательного процесса в целом, не будут заслуживать внимания и приниматься в расчет".

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